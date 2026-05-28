Unterstützt sicherere und besser skalierbare Drohneneinsätze bei Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden sowie in Programmen für Drohnen als Ersthelfer weltweit

Echodyne, das Unternehmen für Radarplattformen, gab heute eine Partnerschaft mit Axon (Nasdaq: AXON) bekannt. Das weltweit führende Unternehmen im Bereich Technologien für die öffentliche Sicherheit wird gemeinsam mit Echodyne eine leistungsfähige Infrastruktur für verschiedene UAS-Anwendungen im Bereich der inneren Sicherheit und der Strafverfolgung in den USA und anderen Ländern bereitstellen.

Dank dieser Partnerschaft wird die fortschrittliche Radartechnologie von Echodyne auch weiterhin das wachsende Ökosystem von Axon im Bereich der Drohnenlösungen für die Sicherheit unterstützen. Damit wird das Lagebild des niedrigen Luftraums für autorisierte Drohnenflüge verbessert und Behörden dabei geholfen, unerlaubte oder böswillige Drohnenaktivitäten zu erkennen und darauf zu reagieren.

Weltweit steigt die Nachfrage nach einem umfassenden und detaillierten Lagebild des niedrigen Luftraums, in dem immer mehr Drohnen unterwegs sind. Drone-as-First-Responder-Einsätze (DFR) können Einsatzkräften von Behörden für öffentliche Sicherheit bereits auf dem Weg zum Einsatzort wichtige Informationen liefern und so ein schnelles und fundiertes Handeln nach dem Eintreffen ermöglichen. Mit der zunehmenden Verbreitung von Drohnen am Himmel erfordert der Ausbau kommerzieller und DFR-Einsätze eine erhöhte Wachsamkeit gegenüber dem missbräuchlichen und böswilligen Einsatz von Drohnen. Die Erfüllung dieser und anderer Anforderungen hängt von präzisen Daten ab, die die Aktivitäten im Luftraum exakt widerspiegeln.

Die patentierten MESA-Radarsysteme von Echodyne sind darauf ausgelegt, die präzise Luftraumüberwachung zu ermöglichen, die für den Einsatz von Drohnen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit notwendig ist, etwa für die Lösungen Axon Air und Dedrone von Axon. Da DFR-Programme in den USA und weltweit immer umfangreicher werden, kooperieren die Unternehmen, um Behörden dabei zu unterstützen, den Betrieb in zunehmend komplexen niedrigen Lufträumen sicherer, effizienter und zuverlässiger zu gestalten. Schon jetzt werden im Rahmen der Partnerschaft täglich Hunderte DFR-Einsätze sicher unterstützt, und es wird intensiv an Dutzenden weiterer Kundenimplementierungen gearbeitet.

"Radar ist der Schlüssel zur Luftraumüberwachung und insbesondere für den Luftraum in niedrigen Höhenlagen entscheidend, in dem ferngesteuerte und künftig auch halb- und vollautonome UAS betrieben werden", erklärt Eben Frankenberg, CEO bei Echodyne. "Unsere Zusammenarbeit mit Axon ist auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet: die Bereitstellung innovativer Lösungen für Behörden und Organisationen der öffentlichen Sicherheit, die Bevölkerung und Infrastruktur schützen."

"Sicherheitsbehörden setzen verstärkt Drohnen ein, um wichtige Informationen schneller zu erhalten, die Koordination zu verbessern und sowohl die Einsatzkräfte als auch die von ihnen betreuten Regionen zu schützen", so Eric Hertz, Executive Vice President of Operations bei Axon. "Da diese Programme expandieren, benötigen die Behörden bewährte Technologien, mit denen sie in einem immer komplexeren Luftraum sicher und souverän agieren können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Echodyne, um die Infrastruktur für die nächste Generation öffentlicher Drohneneinsätze zu unterstützen."

Über Echodyne

Echodyne, das Radarplattform-Unternehmen, ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller fortschrittlicher Radarlösungen für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Behörden und kommerzielle Märkte. Die firmeneigene MESA-Architektur (Metamaterials Electronically Scanned Array) stellt einen seltenen Durchbruch in der modernen Radartechnik dar. Die innovative MESA-Technologie von Echodyne nutzt Standardmaterialien und Fertigungsprozesse, um die Kostenbarrieren für Hochleistungsradare zu durchbrechen. Das Ergebnis ist ein halbleiterbasiertes, exportfähiges kommerzielles Radar mit geringem Platz-, Leistungs- und Gewichtsbedarf (SWaP) sowie fortschrittlichen Softwarefunktionen, das überlegene Leistung, beispiellose Datenintegrität und außergewöhnliche Lageerfassung bietet. Das privat geführte Unternehmen wird unter anderem von Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford, Northrop Grumman und Supernal unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter: Echodyne.com.

Über Axon

Axon (Nasdaq: AXON) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien für die öffentliche Sicherheit, der unermüdlich Innovationen vorantreibt, um noch mehr Menschen an immer mehr Orten zu schützen. Das Unternehmen wird seit 1993 von seinem Gründer geführt und hat sich zum Ziel gesetzt, den Umgang mit Konfliktsituationen im Strafverfolgungsbereich neu zu gestalten, und sich zu einem globalen Unternehmen entwickelt, das alle unterstützt, die Verantwortung für die öffentliche Sicherheit, die Unternehmenssicherheit und die nationale Sicherheit tragen von Ersthelfern und Behörden bis hin zu Unternehmen, Einsatzkräften an vorderster Front und Gemeinschaften. Das bewährte Netzwerk von Axon verbindet TASER-Elektroimpulsgeräte, Kameras und Sensoren darunter am Körper getragene, fest installierte und im Fahrzeug montierte Kameras, Drohnen und Robotik, digitale Beweismittel- und Aktenverwaltung, Echtzeit-Einsätze, immersives Training, Produktivitätswerkzeuge sowie KI-gestützte Funktionen und Erkenntnisse. Diese Lösungen sind auf nahtloses Zusammenspiel ausgelegt und schaffen ein vernetztes Bild der Sicherheit, das dazu beiträgt, Menschen und Orte schneller, präziser und verantwortungsvoller zu schützen.

Nicht zu Axon gehörende Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Axon, das Delta-Logo, Protect Life, Axon App, Axon Assistant, Axon Ecosystem und Axon Evidence sind Marken von Axon Enterprise, Inc., von denen einige in den USA und anderen Ländern registriert sind. Weitere Informationen unter www.axon.com/legal. Alle Rechte vorbehalten.

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