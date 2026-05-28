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Goldman Sachs hat seine gesamte XRP-ETF-Position im Wert von 153,8 Millionen Dollar im ersten Quartal 2026 aufgelöst, wie die jüngste 13F-Meldung bestätigt. XRP notiert bei 1,34 Dollar und verlor 1,37 Prozent in den letzten 24 Stunden, während der Token 62 Prozent unter seinem Allzeithoch handelt. Der koreanische Analyst Ninedex prognostiziert ein primäres Kursziel von 5 Dollar mit einem Szenario bei 20 Dollar. Der RLUSD-Stablecoin von Ripple überschritt die Marke von 1 Milliarde Dollar an Marktkapitalisierung. Diese widersprüchlichen Signale zwischen institutioneller Expansion und Kursrückgang machen die XRP Prognose schwer lesbar. Institutionelles Kapital fließt ab und zu, aber der Token findet keinen Boden über 1,40 Dollar. Dieser Artikel ordnet die Lage ein und zeigt einen Presale, der während dieser Unsicherheit über 10 Millionen Dollar einsammelte. Wenn selbst Goldman gemischte Signale sendet, sucht Kapital nach früheren Einstiegen mit klarem Katalysator.

XRP Prognose zwischen Goldman-Exit, RLUSD-Meilenstein und widersprüchlichen Signalen

Goldman Sachs löste seine 153,8 Millionen Dollar schwere ETF-Position im ersten Quartal vollständig auf, wie 24/7 Wall Street unter Berufung auf die 13F-Meldung berichtete. Bloomberg-Analysten stuften die Position als Handelsaktivität ein und nicht als gerichtete Überzeugung, was der Ausstieg bestätigt. Gleichzeitig stiegen die kumulierten Zuflüsse in Spot-ETFs auf 1,39 Milliarden Dollar seit November 2025. Der Mai wurde mit fast 95 Millionen Dollar zum stärksten Monat des Jahres. Retail-Anleger machen laut Bloomberg Intelligence rund 84 Prozent der bisherigen ETF-Zuflüsse aus.

Ripples RLUSD-Stablecoin durchbrach die Marke von 1 Milliarde Dollar an Marktkapitalisierung und wurde auf über zehn Börsen gelistet, wie CoinDesk berichtete. Ripple schloss zudem eine 200-Millionen-Dollar-Kreditfazilität für seinen Brokerage ab und pilotierte eine tokenisierte US-Treasury-Abwicklung mit JPMorgan und Mastercard. Trotz dieser Fortschritte reagierte der XRP-Kurs kaum und fiel von 1,50 Dollar auf 1,34 Dollar zurück.

XRP handelt bei 1,34 Dollar und liegt unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, während der RSI bei 43 nachlassende Stärke anzeigt. CoinDCX prognostiziert eine Spanne zwischen 1,32 und 1,45 Dollar für die laufende Woche. Changelly erwartet einen Durchschnitt von 1,35 Dollar für Mai, und Cryptonews sieht 1,41 bis 1,54 Dollar bis Jahresende. Langfristige Ziele reichen bis 4,58 Dollar im Jahr 2030. Die Aussicht bleibt konstruktiv für Geduldige, aber kurzfristig fehlt der Katalysator über 1,45 Dollar. Wenn institutionelle Signale so gespalten bleiben, sucht Kapital den klarsten Auslöser.

Pepeto: Fertige Börse mit Risikoprüfung während die XRP Prognose wartet

Wenn institutionelle Signale so scharf auseinandergehen, erkennen kleinere Anleger die Rotation erst nachdem der Einstieg den sie wollten verschwunden ist. Dieses Muster der verspäteten Erkenntnis ist genau das, wofür der Pepeto Presale gebaut wurde.

Pepeto wurde als funktionierende Börse entwickelt, die jedem Käufer die Werkzeuge gibt Kapital über Blockchains zu bewegen und Verträge vor dem Kauf zu prüfen, und damit die Kosten beseitigt die kleinere Portfolios bei kursgetriebenen Schwankungen belasten. Mit der bevorstehenden Binance-Listung und dem aktuellen Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar endet der Einstieg dauerhaft, sobald der Token auf offenen Märkten gehandelt wird. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen in den Presale, gestützt auf reale Produkte und nicht auf Folien mit Prognosen.

Analysten sehen Ziele von 100x bis 300x nach dem Handelsstart, und das Tempo des Kapitalzuflusses während einer Korrektur zeigt dass die Wallets im Inneren die Chance hinter der Listung erkennen. Sämtliche Verträge wurden vor dem Presale-Start von SolidProof auditiert, was bedeutet dass der gesamte Code eine vollständige unabhängige Prüfung durchlaufen hat bevor Kapital eingezahlt werden konnte. Ein ehemaliger Binance-Experte im Entwicklerteam hat den Listungspfad aufgebaut, dem der Presale folgt.

Wer auf Klarheit wartet, könnte feststellen dass der Einstieg in der Zwischenzeit verschwunden ist. Die Zeit bis zur Listung entscheidet darüber wer positioniert ist und wer nicht.

Fazit zur XRP Prognose und dem Einstieg der nicht auf Klarheit wartet

Die XRP Prognose bleibt gespalten zwischen Chancen und Warnsignalen, und genau diese Unsicherheit treibt Kapital zu früheren Einstiegen. Genau für solche Phasen wurde der Pepeto Presale konzipiert, mit einer fertigen Plattform die bereits arbeitet. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg der noch offen steht. Große Coins zielen auf moderate Gewinne über Monate, während der Pepeto Presale auf eine Listungsbewegung zielt die diese Bewertungen nicht liefern können. Wer wartet bis die Listung alles bestätigt, verpasst den Einstieg den jede verpasste Chance dieses Zyklus begründet. Die Entscheidung fällt jetzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen