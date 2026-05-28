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Der Bitcoin Kurs zeigt am 27. Mai eine bemerkenswerte Stabilität bei rund $75.500, obwohl das US-Militär nur Stunden zuvor Raketenstellungen im Iran angriff. Noch vergangene Woche fiel BTC auf $74.500, den tiefsten Stand seit zwei Monaten, und löste Panik bei kurzfristigen Anlegern aus. Innerhalb weniger Tage erholte sich die Kryptowährung wieder über die $75.200-Marke. Trotz der geopolitischen Spannungen reagieren die Kurse kaum noch auf Schlagzeilen aus dem Nahen Osten. Die Gründe für diese Stabilität liegen tiefer als eine einzelne Nachricht. Spot-Bitcoin-ETFs haben in sechs aufeinanderfolgenden Handelstagen $1,55 Milliarden abgezogen, und dennoch hält der Bitcoin Kurs seine Spanne. Gleichzeitig erreichen Whale-Wallets mit über 1.000 BTC ein Jahreshoch von 1.282 Adressen. Diese Divergenz zwischen institutionellem Verkauf und strategischem Kauf wirft die Frage auf, wo das klügste Kapital tatsächlich hinfließt.

Bitcoin Kurs trotzt Iran-Eskalation - Wale akkumulieren auf Jahreshoch

Der Bitcoin Kurs eröffnete am 27. Mai bei $75.829 und zeigte sich 0,4 Prozent fester als am Vortag, wie Yahoo Finance berichtete. Im Wochenverlauf war BTC am 22. und 23. Mai bis auf $74.500 gefallen, den tiefsten Stand seit März 2026. Die Erholung zurück über $75.200 verlief langsam, aber konstant über das Wochenende. Auslöser des Einbruchs waren ETF-Abflüsse von $1,26 Milliarden innerhalb von sechs aufeinanderfolgenden Handelstagen, wie die Bitcoin Foundation meldete. BlackRocks iShares Bitcoin Trust verlor allein am Freitag $68,9 Millionen, und Fidelitys FBTC verzeichnete $36,3 Millionen an Abflüssen.

Die kumulierten Netto-Zuflüsse in Bitcoin-ETFs schrumpften auf nur noch $536 Millionen für das gesamte Jahr 2026. Am selben Tag meldete das US-Zentralkommando Luftschläge auf iranische Raketenstellungen und Boote in der Straße von Hormus. In früheren Phasen hätte eine solche Eskalation den Bitcoin Kurs deutlich nach unten gedrückt. Diesmal eröffnete BTC trotzdem im Plus, weil die Marktstruktur sich verändert hat. CryptoQuant-Daten zeigen eine 30-Tage-Nachfrage von minus 147.000 BTC, den schwächsten Wert des Jahres 2026, wie BlockchainReporter dokumentierte.

Dennoch stieg die Zahl der Whale-Wallets mit über 1.000 BTC auf 1.282 Adressen, ein Jahreshoch. Die Divergenz zwischen Whale-Akkumulation und Retail-Verkäufen ist so stark wie seit November 2024 nicht mehr. Der 200-Tage-Durchschnitt bei $82.228 bleibt die entscheidende Widerstandsmarke, die BTC seit sieben Wochen nicht überschritten hat.

Brent-Rohöl fiel um 5 Prozent nach Nachrichten über eine mögliche Wiedereröffnung der Straße von Hormus und gab BTC Raum zur Erholung. Der Fear and Greed Index steht bei 25 und signalisiert extreme Angst, genau das Umfeld, in dem erfahrenes Kapital historisch gesehen Positionen aufbaut. Während ETFs verkaufen und Wale akkumulieren, zieht ein anderer Marktbereich Kapital an, das weder auf Charts noch auf Analystenprognosen wartet.

Pepeto: Der Marktplatz des Pepe-Mitgründers sammelt über $10 Millionen in der Angstphase

Der Widerspruch zwischen ETF-Abflüssen und Whale-Käufen zeigt, dass erfahrenes Kapital Positionen aufbaut, wo andere aufgeben. Genau dieses Muster wiederholt sich gerade in einem Presale, der während der Angstphase über $10 Millionen eingesammelt hat.

Pepeto ist ein Marktplatz, den der Mitgründer des Original-Pepe-Coins aufgebaut hat, der damals eine Marktkapitalisierung von $11 Milliarden erreichte, ohne ein einziges Produkt und mit derselben Menge von 420 Billionen Token. Diese Erfolgsbilanz hat mehr als $10 Millionen von Wallets angezogen, die zuerst die Zahlen prüften und erst dann investierten.

Der Entwickler dahinter hat bereits einen Token ohne Produkt an den meisten Blue Chips vorbei nach oben geführt, und der Marktplatz schützt Kapital, bevor eine Position überhaupt beginnt.

Der PepetoAI-Risikoscorer bewertet jeden Vertrag, bevor Gelder investiert werden, und die Cross-Chain-Bridge transferiert Bestände über verschiedene Blockchains, ohne eine Gebühr zu erheben. So zahlen Käufer niemals dafür, ihr Kapital zu schützen oder neu zu positionieren. Alle Werkzeuge laufen bereits heute, und der gesamte Code wurde von SolidProof Zeile für Zeile geprüft und verifiziert, bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde.

Das bedeutet, dass der Kauf von Pepeto keine reine Spekulation auf einen Chart ist. Token zu besitzen bedeutet, einen Platz auf einem Marktplatz zu halten, der mit wachsender Community wertvoller wird. Der Einstieg bei $0,0000001871 kostet einen Bruchteil dessen, was dieser Platz wert sein wird, sobald der Handel beginnt. Die gleiche Marktkapitalisierung wie der Original-Pepe-Coin zu erreichen, würde das 150-Fache vom aktuellen Preis bedeuten, und diesmal steht ein funktionierender Marktplatz hinter dem Token, während der Bitcoin Kurs weiterhin zwischen ETF-Abflüssen und geopolitischen Schlagzeilen schwankt.

Fazit

Die Wale kaufen, die ETFs verkaufen, und der Bitcoin Kurs hält sich trotz neuer Eskalation im Nahen Osten. In genau dieser Phase sammelt Pepeto Kapital von Wallets, die dieselbe Überzeugung zeigen. Mehr als $10 Millionen, die während institutioneller Verkäufe einflossen, bestätigen das Gewicht der Erfolgsbilanz des Mitgründers. Er bewies die Mathematik bereits einmal mit 420 Billionen Token und nichts dahinter, und diesmal steht ein funktionierender Marktplatz mit von SolidProof geprüften Verträgen dahinter. Auf der offiziellen Pepeto-Website findet sich der Einstieg, und dieses Fenster schließt sich mit dem Listing.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen