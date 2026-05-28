© Foto: Monika Skolimowska - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 09:00 Uhr, Niederlande: Adyen, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Kion, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Hauptversammlung, Frankfurt/M. 10:30 Uhr, Deutschland: Otto Group, Online-Bilanzpressekonferenz, Hamburg 11:00 Uhr, Deutschland: Amadeus Fire, Hauptversammlung 12:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Hauptversammlung 13:00 Uhr, USA: Best Buy, Q1-Zahlen 15:00 Uhr, Frankreich: Kering, Hauptversammlung 17:45 Uhr, Deutschland: CTS …Den vollständigen Artikel lesen
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