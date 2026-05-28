Die Rocket-Lab-Aktie hat gestern erneut ein neues Allzeithoch markiert und setzt ihre außergewöhnliche Rallye damit eindrucksvoll fort. Mit dem jüngsten Kurssprung von rund +5% gewinnt das Momentum im Chartbild weiter an Dynamik. Vor allem die anhaltende Euphorie rund um den Raumfahrtsektor sorgt derzeit für kräftige Bewegungen im Kursverlauf. Trotz der bereits massiven Kursgewinne zeigen sich bislang kaum größere Schwächesignale. Wie es für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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