XRP Kurs bei 1,33 Dollar eingeklemmt, Warum ein Analyst trotzdem 5 Dollar sieht

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Die Zahl der großen XRP-Transaktionen ist innerhalb von neun Handelstagen um 57 Prozent eingebrochen, und trotzdem sieht ein koreanischer Analyst den Token bei 5 Dollar. Der XRP Kurs notiert heute bei 1,33 Dollar, liegt unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten und zeigt einen RSI von 41, der auf eine neutrale bis bärische Marktstimmung hindeutet. Seit Jahresbeginn hat XRP rund 26 Prozent an Wert verloren, obwohl fünf Spot-ETFs in den USA gehandelt werden und Goldman Sachs eine Position von 153 Millionen Dollar hält. Die Marktkapitalisierung von 82 Milliarden Dollar begrenzt das Potenzial für extreme Vervielfachungen. Dieser Artikel untersucht die aktuelle XRP-Prognose, die Argumente für und gegen einen Ausbruch und eine alternative Einstiegsmöglichkeit für Anleger, die höhere Multiplikatoren suchen. Die zentrale Frage lautet, wo sich frühphasige Renditen bilden, während große Token konsolidieren. Denn wenn selbst ETF-Zuflüsse den Kurs nicht bewegen, zeigt das die Decke, gegen die ein Token mit 82 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung stößt.

XRP Kurs: Whale-Aktivität bricht ein, während ein Analyst 5 Dollar anvisiert

XRP-Transaktionen über einer Million Dollar fielen laut CoinMarketCap von 157 auf 67 innerhalb von neun Sitzungen. Dieser Rückgang von 57,3 Prozent zeigt, dass große Akteure abwarten und auf klare Signale hoffen. Der XRP Kurs steht bei 1,33 Dollar mit einem 24-Stunden-Volumen von 1,3 Milliarden Dollar und einer Marktkapitalisierung von rund 82 Milliarden Dollar auf Rang fünf der größten Kryptowährungen. Der RSI liegt bei 41,35 und signalisiert eine neutrale Position ohne klare Richtung. XRP notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, was den bärischen Druck im kurzfristigen Zeitrahmen bestätigt.

Seit Anfang 2026 pendelt XRP zwischen 1,30 und 1,50 Dollar ohne einen nachhaltigen Ausbruch zu schaffen. Der pseudonyme koreanische Analyst Ninedex sieht laut Yahoo Finance ein primäres Kursziel von 5 Dollar, basierend auf einem Kanal, den XRP seit 2013 handelt. Er nennt die Zone bei 1,40 Dollar das stärkste langfristige Fibonacci-Unterstützungsniveau. Allerdings betont er ausdrücklich, dass 20 Dollar nicht seine Basisprognose ist. Cryptonews prognostiziert den XRP Kurs zwischen 1,41 und 1,54 Dollar für 2026, während Changelly das Maximum im Dezember bei 1,76 Dollar sieht.

Fünf Spot-XRP-ETFs werden inzwischen in den USA gehandelt und haben seit November 2025 kumulierte Zuflüsse von 1,53 Milliarden Dollar verzeichnet. Goldman Sachs meldete eine XRP-ETF-Position von 153,8 Millionen Dollar, ein Zeichen für institutionelles Vertrauen, das sich bisher nicht im Kurs widerspiegelt. Die Unterstützung bei 1,33 Dollar hält, doch ein Durchbruch nach unten könnte XRP Richtung 1,25 Dollar drücken.

Seit Jahresbeginn hat der XRP Kurs 26 Prozent verloren, was die Diskrepanz zwischen institutionellem Interesse und Kursperformance zeigt. Selbst das optimistische Ziel von 5 Dollar ergibt vom aktuellen XRP Kurs nur etwa 3,7-fache Rendite, und dieser Weg braucht Jahre und einen kooperativen Markt. Wer höhere Multiplikatoren sucht, muss den Blick auf frühere Projektphasen richten, in denen der Einstiegspreis noch vor dem öffentlichen Handel liegt.

Pepeto: Vorverkauf mit Börsen-Tools überschreitet 10 Millionen Dollar

Genau diese Suche nach Einstiegschancen jenseits der Large-Cap-Grenzen hat Pepeto in den Fokus gerückt. Während XRP-Halter auf einen Ausbruch über 1,50 Dollar warten, fließt Kapital in ein Projekt, das seinen Börsengang noch vor sich hat. Die Logik dahinter ist einfach: Was ein Token mit 82 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nicht mehr liefern kann, entsteht auf einem Niveau, das der Markt noch nicht bewertet hat.

Pepeto funktioniert als vollständiger Handelsplatz, der darauf ausgelegt ist, Kapital vor den Risiken zu schützen, die kleinere Positionen in volatilen Phasen vernichten. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam, und das Börsenwissen, das den größten Handelsplatz im Kryptomarkt geformt hat, steckt jetzt hinter jeder Funktion dieses Projekts. Der Risikoscanner überprüft jeden Vertrag, bevor auch nur ein Token in die Wallet gelangt, und erkennt Fallen, die Käufer bei schnellen Bewegungen normalerweise auslöschen.

Fazit zum XRP Kurs und zur Presale-Alternative

Der XRP Kurs bleibt in einem engen Band, das selbst bei optimistischen Szenarien nur moderate Renditen über Jahre hinweg zulässt. Die eigentliche Frage für den XRP Kurs ist nicht, ob sich der Token erholt, sondern ob diese Erholung mit dem konkurrieren kann, was ein Vorverkauf vor einem Listing-Ereignis ermöglicht. Ein Pepe-Mitgründer, funktionierende Börsen-Tools und ein bevorstehendes Binance-Listing bilden die Konstellation, die in früheren Zyklen die größten Renditen hervorgebracht hat. Solange die offizielle Pepeto-Website geöffnet ist, existiert der aktuelle Einstiegspunkt, und sobald das Listing live geht, wird dieser Preis zur Basis, die andere Anleger im Nachhinein gerne gehabt hätten.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt der XRP Kurs aktuell über die Prognose 2026?

Der XRP Kurs notiert bei 1,33 Dollar mit einem RSI von 41 und liegt unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Analysten prognostizieren eine Spanne von 1,41 bis 1,76 Dollar für 2026, wobei Ninedex ein langfristiges Ziel von 5 Dollar sieht, falls der 13-jährige Kanal nach oben ausbricht.