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zukunftsbilanzen.de
28.05.2026 06:46 Uhr
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First Majestic und Agnico Eagle glänzen, aber Power Metallic Mines ist der wahre Geheimtipp!

Der Iran-Krieg hat die Welt verändert, und damit auch die Finanzmärkte. Hohe Energiepreise, gestiegene Inflation, ein gebremster Konjunkturausblick: Die deutschen Wirtschaftsweisen haben ihre Wachstumsprognose für 2026 auf magere 0,5 % halbiert. Gleichzeitig zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage, dass Anleger Gold inzwischen für attraktiver halten als Aktien, 30 % sehen das Edelmetall als langfristig renditeträchtigste Anlage, nur noch 26 % bevorzugen Aktien. Der Goldpreis hat allein in den vergangenen zwölf Monaten über 30 % zugelegt und notiert aktuell bei über 4.500 USD je Feinunze. In diesem Umfeld spielen die Edelmetallmärkte verrückt und belohnen früh positionierte Investoren reichlich. Während weltbekannte Branchenriesen wie First Majestic Silver und Agnico Eagle Mines mit beeindruckenden Rekordzahlen und massiven Cashflows glänzen, rücken zunehmend auch spannende Explorer und Juniors aus der zweiten Reihe in den Fokus der Anleger. Genau an diesem Punkt betritt ein aufstrebender Player die Bühne, der mit einer einzigartigen Polymetall-Strategie aufwartet. Power Metallic Mines zeigt derzeit nicht nur operativ eine bemerkenswerte Dynamik, sondern steht auch charttechnisch an einer absolut vielversprechenden Schwelle. Wer seinen Anlagefokus neben Gold und Silber auch um essenzielle Batterie- und weitere Metalle erweitern möchte, sollte jetzt ganz genau hinsehen

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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