Harvest zündet Wachstumsschub: 6,5 Mio. AUD für Verteidigung, Nodestream und globale Expansion

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Die Harvest Technology Group Limited (WKN A3EEK1; ISIN: AU0000082422) will mit einer neuen Kapitalmaßnahme ihre Position im Verteidigungs- und Technologiebereich weiter ausbauen. Das Unternehmen kündigte eine Platzierung neuer Aktien in zwei Tranchen an, mit der insgesamt 6,5 Mio. A$ vor Kosten von institutionellen und qualifizierten Investoren eingeworben werden sollen. Dabei entfallen 3 Mio. A$ auf die erste Tranche, weitere 3,5 Mio. A$ sollen nach Zustimmung der Aktionäre auf der kommenden Hauptversammlung folgen.

Nach Angaben des Unternehmens sollen die Mittel Harvest für die nächste Wachstumsphase positionieren und gleichzeitig die Bilanz stärken. Besonders im Fokus stehen dabei Projekte rund um Verteidigungsanwendungen und autonome Systeme.

Harvest teilte mit, dass bereits verbindliche Zusagen von Investoren für die Platzierung vorliegen. Die Finanzierung erfolgt über die Ausgabe neuer Aktien in zwei Tranchen zu einem Preis von 0,01 A$ je Aktie. Der Platzierungspreis entspricht laut Unternehmen keinem Abschlag auf den Schlusskurs vom 22. Mai 2026 und liegt 9,8% unter dem volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 15 Handelstage.

Jeff Sengelman, Executive Chair von Harvest, erklärte: "Wir freuen uns sehr über die Unterstützung, die wir für die Platzierung von hochwertigen institutionellen und qualifizierten Investoren erhalten haben. Die eingeworbenen Mittel werden die Bilanz von Harvest stärken und die Umsetzung der Go-to-Market-Strategie im Verteidigungsbereich unterstützen, einschließlich Initiativen zur Verteidigungsbereitschaft und Compliance, der Expansion von Nodestream sowie allgemeinem Working Capital. Der gesamte Vorstand dankt den bestehenden Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung und freut sich, neue Aktionäre im Unternehmen zu begrüßen."

Fokus auf Verteidigung, Nodestream und operative Expansion

Die erste Tranche umfasst die Einwerbung von 3 Mio. A$ durch die Ausgabe von insgesamt 300.000.000 neuen Aktien. Ein Teil davon wird über die bestehende Platzierungskapazität nach ASX Listing Rule 7.1 ausgegeben, der restliche Teil über die Kapazität gemäß ASX Listing Rule 7.1A.

Die zweite Tranche umfasst weitere 350.000.000 neue Aktien zur Einwerbung von 3,5 Mio. A$. Diese Ausgabe steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre, die im Rahmen einer Hauptversammlung im Juli 2026 eingeholt werden soll.

Die Abwicklung der ersten Tranche wird voraussichtlich Anfang Juni 2026 erfolgen. Die Ausgabe der neuen Aktien ist kurz darauf geplant. Die zweite Tranche soll - vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre - nach der Hauptversammlung im Juli abgeschlossen werden.

Die Mittel aus der Platzierung sollen gezielt in die Umsetzung der Go-to-Market-Strategie im Verteidigungsbereich fließen. Darüber hinaus plant Harvest Investitionen in Initiativen zur Verteidigungsbereitschaft und Compliance sowie in den Ausbau der eigenen Nodestream-Technologie. Ergänzend sollen Mittel für das operative Working Capital und die Kosten der Platzierung verwendet werden.

Als Lead Manager der Transaktion fungiert Alpine Capital Pty Ltd. Das Unternehmen erhält eine Barvergütung in Höhe von 6% der eingeworbenen Mittel sowie bis zu 120.000.000 nicht börsennotierte Optionen, deren Ausgabe ebenfalls von der Zustimmung der Aktionäre abhängt.

Mit der Finanzierung schafft Harvest nach eigenen Angaben die Grundlage, um die nächsten Wachstumsschritte im Verteidigungs- und Technologiemarkt voranzutreiben.

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Quellen:

https://investors.harvest.technology/announcement-detail/Placement%20Raises%20A%246.5%20million-MTM5MjU=



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Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

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