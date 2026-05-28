Die Lage im Nahen Osten sorgt erneut für Nervosität an den Rohstoffmärkten. Nachdem die USA weitere Angriffe auf Ziele im Iran durchgeführt haben, ziehen die Ölpreise kräftig an. Anleger fürchten vor allem Störungen im Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Straße von Hormus.Die Nordseesorte Brent verteuerte sich zuletzt um fast vier Prozent auf 98,01 Dollar. Auch US-Öl der Sorte WTI legte deutlich zu und kostet derzeit 92,27 Dollar.Zusätzliche Unruhe kam von den iranischen Revolutionsgarden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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