DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CHINA-POLITIK - Die Bundesregierung signalisiert Unterstützung für einen härteren Kurs gegenüber China. Die europäische Debatte über "robuste Maßnahmen" gehe aus deutscher Sicht in die richtige Richtung, erfuhr das Handelsblatt aus Berliner Regierungskreisen. In wichtigen Details gebe es aber noch Gesprächsbedarf. Die EU bereitet derzeit sektorweite Schutzzölle vor. Chinas Überkapazitäten "bedrohen Europas wirtschaftliche Kerninteressen", sagte Industriekommissar Stéphane Séjourné dem Handelsblatt. In Brüssel kursiert ein sogenanntes Non-Paper, in dem Spanien, Frankreich, Italien, Niederlande und Litauen die Kommission unterstützen und sich für Schutzzölle aussprechen. In dem Papier, das dem Handelsblatt vorliegt, warnen die Länder vor einer Zunahme von "systemischen und strukturellen industriellen Überkapazitäten". (Handelsblatt)

KEROSINVERSORGUNG - Nach der Luftfahrtbranche gibt auch die Bundesregierung bei der Kerosinversorgung Entwarnung für deutsche Flugreisende. Tourismuskoordinator Christoph Ploß (CDU) sagte der Rheinischen Post: "Bis mindestens Ende Juni ist die Versorgung mit Kerosin für alle deutschen Urlauber sichergestellt. Auch für die Wochen danach haben wir derzeit keine Hinweise darauf, dass das Kerosin an den deutschen Flughäfen ausgeht." Trotz der Krise im Nahen Osten gebe es dank höherer Produktion in deutschen und internationalen Raffinerien sowie zusätzlicher Importe nach Deutschland keine Versorgungsprobleme. "Falls sich die Versorgungslage verschlechtern sollte, haben wir die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Wir stehen hierzu auch im ständigen Austausch mit den Fluggesellschaften sowie der Reise- und Energiewirtschaft", so Ploß. (Rheinische Post)

CYBERANGRIFFE - Gleich mehrere Sicherheitsbehörden sollen künftig gegen Cyberangriffe auch aktiv zurückschlagen dürfen. Das Kabinett billigte am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzentwurf. So sollen das Bundeskriminalamt (BKA) und die Bundespolizei gezielt in die IT von Angreifern eingreifen und sie lahmlegen können, sogar im Ausland. Nach Informationen von SZ, NDR und WDR sind auch weitere Befugnisse für das Bundesamt für Verfassungsschutz geplant. Selbst in der Regierungskoalition stößt der weit reichende Eingriff auf Kritik. Fachleute warnen zudem vor drohenden Kollateralschäden durch Cyber-Rückschläge. (Süddeutsche Zeitung)

TANKRABATT - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) dämpft die Erwartungen an eine Verlängerung des Tankrabatts über den 1. Juli hinaus. "Der Staat kommt irgendwann an die Grenze seiner Möglichkeiten", sagte er im Interview mit dem Handelsblatt. Schnieder sprach sich daher dafür aus, die staatlichen Hilfen für Unternehmen zu konzentrieren. Er verwies auf die Belastungen im Güterkraftverkehr: "Der hat große Auswirkungen auf das, was wir im Alltag spüren. Diese Preise werden weitergegeben, Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs werden teuer." Vor allem kleinere Unternehmen hätten es schwer. (Handelsblatt)

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May 28, 2026 00:28 ET (04:28 GMT)

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