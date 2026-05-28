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MRM Health erhält 2,6 Mio EUR VLAIO-Forschungszuschuss, um die Entwicklung neuartiger Therapeutika voranzutreiben, die die Behandlung immunvermittelter Entzündungskrankheiten neu definieren



28.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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MRM Health erhält VLAIO-Forschungszuschuss in Höhe von 2,6 Millionen Euro, um die Entwicklung neuartiger Therapeutika voranzutreiben, die die Behandlung immunvermittelter Entzündungskrankheiten neu definieren Die Förderung unterstützt Spitzenforschung im Bereich des Mikrobioms. Daraus resultierende bahnbrechende Erkenntnisse über das Zusammenspiel von Mikrobiom und Immunsystem bei Entzündungsprozessen ermöglichen die Entwicklung krankheitsmodifizierender Therapien, die das Mikrobiom nutzen und das immunologische Gleichgewicht wiederherstellen. Dreijähriges Kooperationsprogramm mit führenden belgischen Wissenschaftlern auf dem Gebiet der klinischen und Mikrobiomforschung

Das Programm wird MRM Health neue wissenschaftliche Schlüsselerkenntnisse über bakterielle Konstellationen liefern, die die Entstehung von Entzündungskrankheiten vorantreiben

Die Finanzierung beschleunigt die Erforschung und Entwicklung hochgradig sicherer, oral verabreichbarer, mikrobiombasierter biotherapeutischer Produkte ("Live Biotherapeutic Products", LBPs) zur Behandlung verschiedener immunvermittelter entzündlicher Erkrankungen Gent, Belgien - 28. Mai 2026 - MRM Health, ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten in klinischen Entwicklungsstadien, das Therapeutika für immunvermittelte Erkrankungen entwickelt, die das Potenzial des Mikrobioms zur Wiederherstellung des Immungleichgewichts nutzen, gab heute bekannt, dass es einen Forschungszuschuss in Höhe von 2,6 Mio. € von Flanders Innovation and Entrepreneurship (VLAIO) erhalten hat. VLAIO ist eine staatliche Organisation, die das Ziel verfolgt, die wirtschaftliche Entwicklung in Flandern, Belgien, zu fördern. Der dreijährige, nicht verwässernde Zuschuss wird die Forschung zur Wiederherstellung des Darmökosystems und zur Modifikation von Erkrankungen vorantreiben, die durch ein dysbiotisches, entzündungsförderndes Mikrobiom verursacht werden. Gleichzeitig wird die Förderung dazu beitragen, die Entwicklung der Therapeutika von MRM Health von der Präklinik bis hin zum klinischen Proof-of-Concept und der Verfügbarkeit für Patienten zu beschleunigen. Das Programm bringt MRM Health mit führenden akademischen Partnern zusammen, darunter Prof. Jeroen Raes (KU Leuven/VIB), Prof. Dr. Dirk Elewaut (UGent/VIB), Prof. Dr. Bram Verstockt (KU Leuven/IBD Leuven) und Prof. Dr. João Sabino (KU Leuven/IBD Leuven). Die Zusammenarbeit ermöglicht die Nutzung einzigartiger klinischer Proben und Datensätze, um neue Erkenntnisse über mikrobiomgesteuerte Entzündungsprozesse und die der Krankheit zugrunde liegenden bakteriellen Ökosysteme zu gewinnen. Durch die Verbindung von mikrobieller Ökologie und der Physiologie des Wirts will das Projekt krankheitsverursachende bakterielle Konstellationen identifizieren und gezielt beeinflussen. Es soll zudem zu einem besseren Verständnis beitragen, wie diese Ökosysteme zwischen Gesundheit und Krankheit wechseln. Mit diesem Wissen soll die Entwicklung optimierter mikrobieller Konsortien vorangetrieben werden, die in der Lage sind, Entzündungen zu reduzieren und zugleich eine mikrobielle Dysbiose zu korrigieren, um letztlich präklinische LBP-Kandidaten zu generieren. Dr. Katja Conrath, Chief Scientific Officer bei MRM Health, erklärte: "Die Unterstützung durch VLAIO ermöglicht es uns, unsere proprietäre CORAL-Plattform mit der fundierten wissenschaftlichen und klinischen Expertise unserer akademischen Partner zu kombinieren. Dieses Projekt wird entscheidende Erkenntnisse über krankheitsauslösende Mikrobiom-Ökosysteme liefern und die Entwicklung zielgerichteter, risikominimierter LBPs, für entzündliche Erkrankungen mit hohem ungedecktem Bedarf vorantreiben. Wir sind VLAIO für seine anhaltende Unterstützung sehr dankbar, die unsere Möglichkeiten zur Weiterentwicklung dieses innovativen Programms weiter stärken wird." Prof. Jeroen Raes, Professor an der KU Leuven und stellvertretender Direktor VIB Center for Microbiology, fügte hinzu: "Durch die Zusammenarbeit können wir Spitzenforschung im Bereich des Mikrobioms mit klinischen Daten verknüpfen und so ein tieferes Verständnis dafür gewinnen, wie mikrobielle Ökosysteme Entzündungsprozesse fördern und wie sie gezielt therapeutisch moduliert werden können." Prof. Dr. João Sabino, Gastroenterologe am UZ Leuven und Principal Investigator bei IBD Leuven, sagte: "Die Übertragung mikrobiomvermittelter Effekte in Erkenntnisse über mechanistische Signalwege bei Patienten stellt einen entscheidenden Fortschritt für dieses Fachgebiet dar." Prof. Dr. Bram Verstockt, Gastroenterologe am UZ Leuven und Principal Investigator bei IBD Leuven, ergänzte: "Innovative, nicht immunsuppressive Therapieoptionen, die aus dieser Arbeit hervorgehen, sind ein bedeutsamer und lang erwarteter Fortschritt für die IBD-Community." Das Projekt bietet großes Potenzial für die Entwicklung sicherer, oral verfügbarer, mikrobiombasierter Therapien mit krankheitsmodifizierender Wirkung. Diese Therapien könnten als nicht-immunsuppressive Basisbehandlungen für verschiedene entzündliche Indikationen dienen und so zu einer langfristigen Krankheitskontrolle sowie verbesserten Patientenergebnissen beitragen. *** Über MRM Health MRM Health ist ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in klinischen Stadien, das innovative mikrobiombasierte biotherapeutische Produkte für chronische Entzündungskrankheiten mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf entwickelt. Seine CORAL-Plattform ermöglicht die Zusammenstellung und Produktion von krankheitsspezifischen mikrobiellen Konsortien mit verbesserter Wirksamkeit und Skalierbarkeit. Neben der Weiterentwicklung seines Leitprogramms MH002 in die entscheidende klinische Entwicklung zur Behandlung von Colitis ulcerosa und der seltenen Erkrankung Pouchitis führt MRM Health derzeit präklinische Programme zur Behandlung anderer entzündlicher Erkrankungen und in der Immunonkologie durch. Im September 2025 schloss das Unternehmen erfolgreich eine Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 55 Millionen Euro bekannt. Die Runde wurde von der französischen Pharmagruppe Biocodex angeführt und mit hoher Beteiligung von der deutschen ATHOS sowie BNP Paribas Fortis Private Equity und den bestehenden Investoren SFPIM, AvH, OMX Venture, QBic und VIB unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf LinkedIn oder auf der Website www.mrmhealth.com . Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Pressemitteilung ist die englische Fassung maßgebend

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