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Dow Jones News
28.05.2026 07:09 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Kräftige Abgaben mit Iran-Entwicklungen - Kospi minus 4,6%

DJ MÄRKTE ASIEN/Kräftige Abgaben mit Iran-Entwicklungen - Kospi minus 4,6%

DOW JONES--Mit teils deutlichen Abgaben zeigen sich die asiatischen Börsen am Donnerstag. Neuerliche Angriffe der USA auf den Iran dämpfen die jüngsten Hoffnungen auf ein baldiges Friedensabkommen zwischen den beiden Ländern. Das US-Militär hat nahe der Straße von Hormus eine iranische Stellung angegriffen, von der aus Drohnen gesteuert wurden. Zudem seien vier Drohnen abgeschossen worden. US-Präsident Trump sagte überdies am Mittwoch, der Iran verkalkuliere sich, wenn er glaube, er werde seine Position aufweichen, um eine längere Pattsituation mit Teheran zu vermeiden.

Abzulesen ist die Entwicklung vor allem am Ölpreis. Hier geht es für Brent um 3,8 Prozent auf 97,89 Dollar nach oben. Damit setzt sich die jüngste volatile Entwicklung fort. Am Vortag hatten die Ölpreise noch deutlich nachgegeben.

Besonders kräftig fällt das Minus in Seoul aus, wo der Kospi um 4,6 Prozent zurückfällt. Der Index war zuletzt von einem Allzeithoch zum nächsten gestiegen. Teilnehmer sprechen von einer Pause der jüngsten KI-Rally. Zudem bauten die Anleger mit den neuen Entwicklungen im Iran-Krieg Risikopositionen ab, heißt es weiter. Keinen positiven Einfluss haben die Quartalszahlen von Marvell Technology. Der Chip-Hersteller hat die Umsatzerwartungen für das erste Quartal leicht übertroffen und einen überzeugenden Ausblick auf das laufende Quartal gegeben. In Seoul verlieren die Aktien der Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix 5,2 bzw. 2,5 Prozent.

In Hongkong geht es für den Hang-Seng-Index um 2,3 Prozent nach unten, der Shanghai-Composite reduziert sich lediglich um 0,1 Prozent. In Tokio fällt der Nikkei-225 um 1,7 Prozent und der S&P/ASX 200 in Sydney verzeichnet einen Abschlag von 1,8 Prozent. Auch in Tokio stehen Technologiewerte unter Druck. Hier verliert die Softbank-Aktie 5,0 Prozent.

Daneben sind die Blicke auf den Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) gerichtet, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank. Die Daten werden vor US-Handelsbeginn veröffentlicht. Diese könnten Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs unter dem neuen US-Notenbankpräsidenten Kevin Warsh liefern.

Südkoreas Zentralbank hat derweil auf ihrer ersten Sitzung unter dem neuen Gouverneur Shin Hyun-song die Zinsen stabil gehalten. Sie ließ aber die Tür für eine Straffung der Geldpolitik offen, da sie ein höheres Wachstum und eine höhere Inflation prognostizierte. Der Leitzins, der siebentägige Reposatz, wurde unverändert bei 2,50 Prozent belassen. Es war die achte Sitzung in Folge ohne eine Zinsänderung. Ökonomen hatten mit einer solchen Entscheidung gerechnet. Die Bank of Korea hob zudem ihre Wachstumsprognosen an. Sie erwartet für 2026 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 2,6 Prozent nach 2,0 Prozent im Februar. Für 2027 rechnet sie mit einem Wirtschaftswachstum von 2,1 Prozent, verglichen mit ihrer früheren Schätzung von 1,8 Prozent.

Analysten erwarten eine Zinserhöhung der Bank of Korea im dritten Quartal, möglicherweise sogar bereits im Juli. Sie verweisen zur Begründung auf das starke Wirtschaftswachstum im ersten Quartal, das von robusten Chip-Exporten angetrieben wurde, sowie auf eine höhere Inflation, die durch gestiegene Ölpreise inmitten der Spannungen im Nahen Osten angeheizt wird. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.565,50  -1,8    -1,7      8:00 
Topix 500 (Tokio)     3.024,57  -1,2    0,0      8:00 
Kospi (Seoul)       7.852,99  -4,6    0,0      8:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.740,39  -2,3    -3,4      10:00 
Shanghai-Composite     4.087,86  -0,1    0,0      9:00 
Straits-Times (Singapur)  4.990,89  -0,8    +7,4      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.130,19  -1,2   -29,1      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.695,99  -0,2    +0,9      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %    0:00    Mi, 09:12 % YTD 
EUR/USD           1,1588  -0,3   1,1624     1,1645  -1,3 
EUR/JPY           184,91  -0,3   185,42     185,56  +0,5 
EUR/GBP           0,8664  +0,1   0,8656     0,8656  -0,6 
USD/JPY           159,55  +0,0   159,51     159,32  +1,9 
USD/KRW          1.507,91  +0,4  1.501,57    1.501,70  +4,7 
USD/CNY           6,7852  +0,1   6,7788     6,7820  -3,0 
USD/CNH           6,7862  +0,1   6,7784     6,7808  -2,7 
USD/HKD           7,8311  -0,0   7,8345     7,8343  +0,6 
AUD/USD           0,7100  -0,5   0,7137     0,7145  +6,4 
NZD/USD           0,5868  -0,6   0,5901     0,5871  +2,0 
BTC/USD          72.807,83  -3,1 75.166,34    75.679,64 -17,0 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           92,34  +4,1    3,66      88,68 
Brent/ICE           97,89  +3,8    3,60      94,29 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.370,85  -1,9   -86,18    4.457,03 
Silber            72,06  -3,4   -2,55      74,61 
Platin           1.888,92  -1,5   -29,33    1.918,25 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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May 28, 2026 00:35 ET (04:35 GMT)

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