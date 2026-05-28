© Foto: Uncredited/US Central Command - dpaNeue US-Angriffe, iranische Drohnen und eine attackierte US-Basis: Geht der Iran-Krieg wieder los? Der Ölmarkt reagiert nervös. Die Preise für die Rohölsorten Brent und WTI steigen deutlich.Nach neuen US-Luftangriffen im Iran meldeten die iranischen Revolutionsgarden einen Angriff auf einen US-Luftwaffenstützpunkt, wie die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim berichtet. Der Standort der Basis wurde nicht genannt. Auslöser des wieder aufflammenden militärischen Konflikts sind neuen US-Schläge gegen eine militärische Anlage im Iran. Laut einem US-Vertreter stellte diese eine Bedrohung für US-Truppen sowie für die Handelsschifffahrt durch die Straße von Hormus dar. Zudem wurden Berichten …Den vollständigen Artikel lesen
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