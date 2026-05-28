The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.05.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.05.2026
ISIN Name
AU3CB0221380 AFR. DEV. BK 14/26
CA68323ADM32 ONTARIO PROV. 16/26
XS0633547087 NIE FINANCE 11/26
US4581X0CU04 INTER-AMER.DEV.BK 16/26
DE000HLB4ZW8 LB.HESS.THR. IHS 20/26
US11070TAK43 BRIT. COL.PROV. 16/26
XS1405782159 KATAR 16/26 REGS
XS1240751062 ELI LILLY 15/26
XS2347379377 TRITAX EUROB 21/26
XS2346922755 STEEL F. 21/26 REGS
CH0545766534 NORDEA BANK 20/26 MTN
XS2271225281 GR.CTY PROP. 20/UND. FLR
CA563469UJ24 MANITOBA 2026
XS2341038656 AAC TEC.HLDG 21/26
USG8850LAC49 THREE GORG.F.I 16/26 REGS
USH42097CL90 UBS GROUP 21/UND.FLR REGS
US11271LAA08 BROOKFIELD FIN. 2026
USN29505AB53 EMBRAER N.FI 23/30 REGS
USU68281AX92 ONCOR EL.D. 25/27 REGS
CH1268922205 OC OERLIKON 23/26
CA803854KB35 SASKATCHEWAN, PROV. 2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.05.2026
ISIN Name
AU3CB0221380 AFR. DEV. BK 14/26
CA68323ADM32 ONTARIO PROV. 16/26
XS0633547087 NIE FINANCE 11/26
US4581X0CU04 INTER-AMER.DEV.BK 16/26
DE000HLB4ZW8 LB.HESS.THR. IHS 20/26
US11070TAK43 BRIT. COL.PROV. 16/26
XS1405782159 KATAR 16/26 REGS
XS1240751062 ELI LILLY 15/26
XS2347379377 TRITAX EUROB 21/26
XS2346922755 STEEL F. 21/26 REGS
CH0545766534 NORDEA BANK 20/26 MTN
XS2271225281 GR.CTY PROP. 20/UND. FLR
CA563469UJ24 MANITOBA 2026
XS2341038656 AAC TEC.HLDG 21/26
USG8850LAC49 THREE GORG.F.I 16/26 REGS
USH42097CL90 UBS GROUP 21/UND.FLR REGS
US11271LAA08 BROOKFIELD FIN. 2026
USN29505AB53 EMBRAER N.FI 23/30 REGS
USU68281AX92 ONCOR EL.D. 25/27 REGS
CH1268922205 OC OERLIKON 23/26
CA803854KB35 SASKATCHEWAN, PROV. 2026
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