Bei Diagnosen und Vorsorgeuntersuchungen ist KI längst mit im Boot. In Zukunft soll sie auch bei maßgeschneiderten Therapieempfehlungen mitreden. Die Radiologin Regine Rathmann erinnert sich noch heute an den Geruch der Chemikalien, die für die Entwicklung von Röntgenaufnahmen nötig waren - als sie in den 1990er Jahren ihre Karriere in der Radiologie begann. Heute entstehen Röntgenaufnahmen digital, und seit 2022 unterstützt das KI-System Vara Rathmanns ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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