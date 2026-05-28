Am Mittwochnachmittag sind erneut gute Nachrichten des deutschen Biokraftstoffherstellers über den Ticker gelaufen. Denn erneut hat Verbio die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erhöht. Die Analysten dürften zeitnah mit Kurszielerhöhungen reagieren - und die Aktie gen Mehrjahreshoch streben.Firmenlenker Claus Sauter und sein Team erwarten nun ein EBITDA in einer Größenordnung zwischen 160 und 180 Millionen Euro. Zuvor stellte der Biokraftstoffproduzent lediglich ein EBITDA am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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