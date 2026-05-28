Der Bitcoin-Kurs geriet heute Morgen erneut deutlich unter Druck und fiel zeitweise bis auf rund 72.600 US$ zurück. Innerhalb kurzer Zeit wurden dabei Long-Positionen im Wert von über 400 Millionen US$ liquidiert. Während die Unsicherheit rund um den Nahost-Konflikt weiter für Nervosität sorgt, rückt nun eine besonders wichtige Unterstützungszone in den Mittelpunkt. Bitcoin fällt stark zurück und löst Long-Liquidierungen aus Bitcoin ist heute Morgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de