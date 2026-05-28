DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 28. Mai
=== *** 02:00 JP/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei BoJ-Konferenz *** 02:00 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Teilnahme an Diskussion zu "Global Economic Developments and the U.S. Economy" *** 03:00 KR/Bank of Korea (BoK), Ergebnisse des geldpolitischen Rats Base Rate PROGNOSE: 2,50% zuvor: 2,50% 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 1Q *** 09:20 KH/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des 28th Meeting of Francophone Central Bank Governors *** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV *** 10:00 DE/Kion Group AG, HV 10:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, HV *** 10:30 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung zu "Euro Digitale e Sovranità Europea" *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 92,0 zuvor: 93,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,1 zuvor: -7,7 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -19,0 Vorabschätzung: -19,0 zuvor: -20,6 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai zuvor: -0,28 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 29./30. April *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April PROGNOSE: +3,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 1. Veröff.: +2,0% gg Vq 4. Quartal: +0,5% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,6% gg Vq 1. Veröff.: +3,6% gg Vq 4. Quartal: +3,7% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 213.000 zuvor: 209.000 *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm/+0,6% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+3,5% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj *** 16:00 US/Neubauverkaufe April PROGNOSE: -2,8% gg Vm zuvir: +7,4% gg Vm *** 17:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung bei Selten Salon *** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** - DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
May 28, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)
