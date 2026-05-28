Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 28.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
28.05.2026 08:15 Uhr
184 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 28. Mai

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 28. Mai 

=== 
*** 02:00 JP/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei BoJ-Konferenz 
*** 02:00 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Teilnahme an Diskussion zu 
     "Global Economic Developments and the U.S. Economy" 
*** 03:00 KR/Bank of Korea (BoK), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     Base Rate 
     PROGNOSE: 2,50% 
     zuvor:  2,50% 
  08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 1Q 
*** 09:20 KH/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des 28th Meeting of 
     Francophone Central Bank Governors 
*** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV 
*** 10:00 DE/Kion Group AG, HV 
  10:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, HV 
*** 10:30 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung zu "Euro Digitale e 
     Sovranità Europea" 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai 
     Wirtschaftsstimmung Eurozone 
     PROGNOSE:     92,0 
     zuvor:      93,0 
     Industrievertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:     -8,1 
     zuvor:      -7,7 
     Verbrauchervertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:    -19,0 
     Vorabschätzung: -19,0 
     zuvor:      -20,6 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai 
     zuvor:      -0,28 
  13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 29./30. April 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April 
     PROGNOSE:     +3,5% gg Vm 
     zuvor:      +0,8% gg Vm 
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:     +2,0% gg Vq 
     1. Veröff.:    +2,0% gg Vq 
     4. Quartal:    +0,5% gg Vq 
     BIP-Deflator 
     PROGNOSE:     +3,6% gg Vq 
     1. Veröff.:    +3,6% gg Vq 
     4. Quartal:    +3,7% gg Vq 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE:   213.000 
     zuvor:    209.000 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April 
     Ausgaben / Einkommen 
     PROGNOSE:     +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm 
     zuvor:      +0,9% gg Vm/+0,6% gg Vm 
     PCE-Preisindex / Gesamtrate 
     PROGNOSE:     +0,5% gg Vm/+3,8% gg Vj 
     zuvor:      +0,7% gg Vm/+3,5% gg Vj 
     PCE-Preisindex / Kernrate 
     PROGNOSE:     +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj 
     zuvor:      +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj 
*** 16:00 US/Neubauverkaufe April 
     PROGNOSE: -2,8% gg Vm 
     zuvir:  +7,4% gg Vm 
*** 17:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung bei Selten Salon 
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
 
***    - DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q 
 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.