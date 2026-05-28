Ein einziger Zusatz im Prompt macht die KI als Faktenchecker unbrauchbar. Welcher das ist und wie du den Prompt richtig aufbaust, erfährst du in der aktuellen Folge von t3n MeisterPrompter. Eigentlich sollte der Prompt mit diesem Zusatz besser werden: Beim Faktenchecken mit KI forderst du neben der Quellennennung auch einen direkten Link an. In der Praxis zeigt sich jedoch, wie negativ diese Ergänzung wirkt, sie sorgt für falsche Angaben. Test: Faktencheck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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