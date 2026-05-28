Die Autobranche baut massiv Stellen ab, viele Mitarbeitende haben Angst um ihren Job. Ein möglicher Ausweg: die Rüstungsindustrie. Doch der Quereinstieg ist nicht so einfach. "Wir erleben momentan im Automotive-Bereich die Situation, dass für verschiedene Personen die Frage ansteht: Wie geht es weiter?", sagt Simone Kauffeld. Sie hat seit 2007 den Lehrstuhl für Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie an der TU Braunschweig inne. Einer ihrer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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