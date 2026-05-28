DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COMCAST 16/27 US20030NBW02 28.05.2026 HZE/EOT
COMCAST 2027 US20030NBY67 28.05.2026 HZE/EOT
COMCAST 2028 US20030NCA72 28.05.2026 HZE/EOT
COMCAST 18/28 CTPN US20030NCH26 28.05.2026 HZE/EOT
COMCAST 18/28 US20030NCT63 28.05.2026 HZE/EOT
COMCAST 18/30 US20030NCU37 28.05.2026 HZE/EOT
COMCAST CORP 19/30 US20030NDA63 28.05.2026 HZE/EOT
COMCAST CORP 20/30 US20030NDG34 28.05.2026 HZE/EOT
COMCAST CORP 20/27 CTPW US20030NDK46 28.05.2026 HZE/EOT
COMCAST 23/29 US20030NED93 28.05.2026 HZE/EOT
COMCAST 24/29 US20030NEH08 28.05.2026 HZE/EOT
