Mitteilung der Formycon AG:

Formycon berichtet über positive operative Fortschritte und stark wachsende Umsätze im ersten Quartal 2026

- Erfolgreicher Jahresauftakt mit wichtigen Fortschritten entlang des Biosimilar-Portfolios

- EU-Launch von FYB203 erweitert kommerzielles Portfolio auf drei eigenentwickelte Biosimilars

- FYB206 erreicht klinischen Meilenstein und stärkt Formycons Position in der Führungsgruppe der Pembrolizumab-Biosimilar-Entwickler

- Finanzzahlen des ersten Quartals zeigen deutlichen Wachstumstrend - Prognose für 2026 wird bestätigt

- "FYB4Growth" schafft strategischen Rahmen für skalierbares Wachstum und nachhaltige Wertschöpfung

- Einladung zur heutigen Telefonkonferenz um 15:00 Uhr (MESZ)

Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") berichtet heute über die positive Geschäftsentwicklung und die Finanzergebnisse des Konzerns für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026.

Dr. Stefan Glombitza, CEO der Formycon AG, sagte: "Formycon ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und konnte bereits wichtige operative und finanzielle Fortschritte erzielen. Besonders hervorzuheben sind die positiven klinischen Daten für unseren Keytruda1-Biosimilar-Kandidaten FYB206, die auch entsprechende Erfolgszahlungen auslösten. Unser Fokus liegt nun klar darauf, die nächsten Schritte in Richtung Zulassung voranzutreiben. Mit dem Start der europäischen Vermarktung unseres Eylea2-Biosimilars FYB203 durch unsere Partner zeigen wir erneut unsere Umsetzungsstärke und erweitern unsere Marktpräsenz auf drei eigenentwickelte Biosimilars. Die Zulassung eines Autoinjektors für FYB202, der demnächst in Europa verfügbar sein wird, ist ein weiterer Beleg für die Qualität unserer Entwicklungsarbeit und wird Patienten künftig noch größeren Anwendungskomfort bieten. Mit "FYB4Growth" haben wir einen klaren strategischen Rahmen geschaffen, um unsere Pipeline, unsere Entwicklungskompetenz und unsere Marktpräsenz gezielt in nachhaltige Wertschöpfung zu überführen."

Enno Spillner, CFO der Formycon AG, kommentierte: "Unsere Geschäftsentwicklung im ersten Quartal steht im Zeichen der weiteren kommerziellen Festigung unseres Geschäftsmodells und bestätigt die erwartete Wachstumsrichtung für das Geschäftsjahr 2026. Mit der fortschreitenden Kommerzialisierung von drei Biosimilars ...

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