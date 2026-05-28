© Foto: Chris Jung - NurPhotoDie Aktie von LG Energy Solution schießt nach oben. Ein Milliardenauftrag aus den USA treibt die Aktie um bis zu 16,56 Prozent in die Höhe. Hinter dem Deal steckt ein Markt, der Anleger elektrisiert.Was für ein Kurssprung! Die Aktien von LG Energy Solution sind am Donnerstag um bis zu 16,56 Prozent gestiegen. Auslöser war ein großer Batteriespeicherdeal in den USA, der Anleger aufhorchen lässt. Die US-Tochter LG Energy Solution Vertech soll Batteriezellen für Speicherprojekte des Energieversorgers DTE Energy in Michigan liefern. Insgesamt geht es um acht Projekte mit einer Batteriespeicherleistung von 1,5 Gigawatt beziehungsweise einer Speicherkapazität von 6 Gigawattstunden. Für die Börse …Den vollständigen Artikel lesen
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