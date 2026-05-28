XRP Prognose: ETF-Zuflüsse erreichen 1,39 Milliarden Dollar, doch Goldman Sachs verkauft

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XRP-ETFs haben seit November 2025 insgesamt 1,39 Milliarden Dollar an Zuflüssen verzeichnet, und allein im Mai 2026 flossen über 107 Millionen Dollar in die Fonds, der stärkste Monat des Jahres. Gleichzeitig hat Goldman Sachs seine gesamte XRP-ETF-Position von 154 Millionen Dollar im ersten Quartal 2026 komplett aufgelöst. Diese Rotation sendet ein widersprüchliches Signal an den Markt. XRP notiert bei 1,33 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 82,2 Milliarden Dollar und hat in der letzten Woche 3 Prozent verloren. Die XRP Prognose der meisten Analysten reicht bis 1,77 Dollar Ende 2026, was rund 33 Prozent Aufwärtspotenzial bedeutet. Die Frage ist, ob die Zuflüsse den Kurs endlich nach oben drücken oder ob Goldman den Trend richtig erkannt hat.

XRP Prognose: Rekordzuflüsse treffen auf institutionelle Verkäufe

CoinDesk berichtete, dass XRP-gebundene Investmentprodukte in der letzten Woche rund 42 Millionen Dollar an Nettozuflüssen angezogen haben, während Bitcoin-ETFs im selben Zeitraum über 1,4 Milliarden Dollar an Abflüssen verzeichneten. Allein am 21. Mai flossen 8,88 Millionen Dollar in XRP-Fonds, nach 18,52 Millionen Dollar am 14. Mai und 10,87 Millionen Dollar am 15. Mai. Sieben verschiedene XRP-ETFs sind derzeit in den USA verfügbar, verwaltet von Anbietern wie Bitwise, Canary Capital, Grayscale und Franklin Templeton. Seit dem Start im November 2025 haben diese Fonds kumuliert 1,39 Milliarden Dollar eingesammelt und halten etwa 896 Millionen XRP-Token.

On-Chain-Daten zeigen einen deutlichen Anstieg der Netzwerkaktivität. Das XRP Ledger verzeichnete 4.300 neue Wallets an einem einzigen Tag, der viertstärkste Zuwachs des Jahres 2026 laut Santiment über CoinGecko. Die täglich aktiven Adressen sprangen von 32.000 auf 43.520 im selben Zeitraum. XRP-Reserven auf Binance fielen von einem Mai-Hoch von 2,78 Milliarden auf 2,74 Milliarden Token, was als Signal für langfristige Akkumulation gewertet wird.

Goldman Sachs hat seine gesamte XRP-ETF-Position von 154 Millionen Dollar im ersten Quartal 2026 aufgelöst, wie die 13F-Einreichung bei der SEC zeigt. Die Bank hielt Ende 2025 XRP-ETFs von Bitwise, Franklin Templeton, Grayscale und 21Shares. Die XRP Prognose der meisten Analysten reicht bis 1,77 Dollar bis Dezember 2026, was vom aktuellen Kurs bei 1,33 Dollar rund 33 Prozent Aufwärtspotenzial bedeutet.

Das XRPL-v3.1.3-Upgrade wurde am 27. Mai auf dem Mainnet aktiviert und bringt kritische Fehlerbehebungen für NFTs, Vaults und das Lending-Protokoll, ein Zeichen für die wachsende technische Reife des Netzwerks. Glassnode-Daten zeigen, dass rund 3,75 Milliarden XRP bei einer durchschnittlichen Kostenbasis von 1,37 bis 1,45 Dollar gehalten werden, was starken Widerstand oberhalb des aktuellen Kurses schafft. Selbst der optimistischste XRP-Forecast liefert 33 Prozent über sieben Monate, eine solide Rendite, die aber ein Portfolio bei einer Marktkapitalisierung von 82,2 Milliarden Dollar nicht grundlegend verändern kann.

Pepeto: Die Plattform, die den Handel mit Meme-Coins neu gestaltet

Während institutionelles Kapital der XRP-Rallye folgt, baut ein Presale Werkzeuge, die diese Rallye klein erscheinen lassen. Die XRP Prognose zeigt solide Zuflüsse, aber die Distanz, die ein Presale-Einstieg überbrücken kann, liegt in einer völlig anderen Dimension.

Pepeto ist eine Plattform, die darauf ausgelegt ist, den Handel mit Meme-Coins und den Transfer von Wert zwischen Blockchains grundlegend zu verändern, indem sie die Lücke zwischen Großinvestoren und Alltagskäufern mit funktionierenden Werkzeugen schließt, die Kapital schützen und nichts kosten. Dieser Ansatz hat mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale gezogen, in einer Phase, in der die meisten Large Caps an Boden verloren haben, und die XRP-Rallye hat nur die Aufmerksamkeit auf das gelenkt, was bereits unter der Oberfläche entstand.

Jedes Werkzeug auf der Plattform funktioniert bereits heute. PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, und die Cross-Chain-Brücke bewegt Token zwischen Netzwerken kostenlos, sodass das Kapital geschützt bleibt, während die Positionen wachsen.

Jeder Vertrag hat eine vollständige SolidProof-Prüfung bestanden, bevor er live ging, sodass der Code, der die Gelder schützt, getestet wurde, bevor auch nur ein einziger Dollar eingezahlt wurde. Deshalb geht der Besitz von Pepeto über das Warten auf einen Kursanstieg hinaus. Der Presale liegt bei 0,0000001871 Dollar, und Analysten weisen darauf hin, dass XRP bei 1,33 Dollar von seiner Basis von 82,2 Milliarden Dollar Jahre brauchen könnte, um sich zu verdoppeln, während dieser Einstieg eine Ausgangslage bietet, die das XRP-Potenzial rechnerisch weit übersteigt.

Fazit

Pepeto zieht frisches Kapital an, während die XRP Prognose diesen Zyklus bestätigt, und mehr als 10 Millionen Dollar in einer Phase der Unsicherheit beweisen die Überzeugung. Analysten prognostizieren 1,77 Dollar als XRP-Bestwert für Dezember, ein solides Plus, aber der Presale bei einem Bruchteil eines Cents überbrückt eine Distanz, die diese Rendite nie erreichen wird. Die offizielle Pepeto-Website zeigt ein Listing, das jeden Wallet-Wert neu bepreisen dürfte. Der Einstieg in den Presale jetzt sichert die Position, die das Binance-Listing liefern kann, denn dieses Zeitfenster bleibt nicht für eine zweite Chance offen.

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