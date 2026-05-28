Für die Papiere von Alibaba geht es am Donnerstag im heimischen Handel um mehr als drei Prozent nach unten. Auslöser dafür waren die schwachen Quartalszahlen von Branchenkollege PDD, welche erneut Sorgen um eine sich abschwächende Wirtschaft aufkommen lassen.Der Umsatz von PDD lag bei 15,7 Milliarden US-Dollar, und damit unter den durchschnittlichen Schätzungen der bei Bloomberg gelisteten Experten von 16,0 Milliarden Dollar. Besonders das Geschäft mit Online-Marketing-Dienstleistungen und sonstigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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