Die Immobiliengesellschaft DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG zeigt sich auch im schwierigen Marktumfeld erstaunlich robust. Trotz Belastungen durch die Insolvenz der Hammer-Kette und den Auszug eines B1 Baumarkts bleibt das Unternehmen operativ stabil - und setzt gleichzeitig die Einkaufstour im Immobilienmarkt mit hohem Tempo fort. Für Anleger besonders interessant: DEFAMA bestätigt nicht nur die Jahresziele, sondern stellt weiterhin steigende Dividenden und eine höhere Vermietungsquote in Aussicht. Immobilien-Portfolio wächst weiter Im ersten Quartal 2026 erzielte DEFAMA einen Umsatz von 7,7 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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