Nach der jüngsten Aufwärtsphase zeigt die Aktie eine Phase der Beruhigung. Wie stabil bleibt die aktuelle Konsolidierung?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|332,85
|334,15
|09:04
|0,000
|0,000
|09:03
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:30
|Alphabet unter massivem Druck: 0,0% Verlust und das könnte erst der Anfang sein - Verpassen Sie das nicht
|08:30
|Alphabet vor möglichem Ausbruch - es bleibt interessant
|Nach der jüngsten Aufwärtsphase zeigt die Aktie eine Phase der Beruhigung. Wie stabil bleibt die aktuelle Konsolidierung Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|08:23
|AI-Slop: Youtube verschärft Kennzeichnung von KI-Videos
|08:17
|YouTube erkennt KI-Inhalte automatisch
|08:14
|YouTube führt ENDLICH einen personalisierten Feed ein
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALPHABET INC CL A
|333,50
|-0,25 %