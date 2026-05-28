FRANKFURT (dpa-AFX) - Übernahmefantasie hält den Delivery-Hero-Kurs am Donnerstag vorbörslich nahe der 40-Euro-Marke. Im vorbörslichen Handel konnten die Aktien nach ihrem zuletzt starken Lauf aber nicht mehr groß davon profitieren, dass der US-Fahrdienstvermittler Uber seinen Anteil deutlich ausgebaut hat. Auf der Plattform Tradegate wurden die Titel am Morgen mit 39,34 Euro ungefähr auf Vortagsniveau gehandelt.

Aus Stimmrechtsmitteilungen ging am Vorabend nach Börsenschluss hervor, dass Uber seine direkte Beteiligung auf 24,99 Prozent ausgebaut hat. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg verkaufte mit Aspex ein weiterer Großaktionär für knapp unter 40 Euro Anteile an Uber.

Weitere fast 12 Prozent werden von Uber indirekt über Finanzinstrumente gehalten. Vor diesem Hintergrund sei es unklar, ob und wann Uber durch die Erhöhung der Stimmrechte zu einem offiziellen Übernahmeangebot verpflichtet werde, schrieb Expertin Monique Pollard von der Citigroup. Nach deutschem Recht wäre dies eigentlich beim Erreichen der 30-Prozent-Schwelle der Fall.

Pollard glaubt auch nicht, dass sich der Kurs auf dem schon erhöhten Kursniveau nochmals groß bewegen wird, da die Papiere bereits über allen bisher im Raum stehenden Geboten notierten. Berichten zufolge soll Uber mit einem indikativen Angebot von 38 Euro an große Aktionäre herangetreten sein, nachdem am vergangenen Wochenende die Rede davon war, dass Uber mit einem Angebot von 33 Euro je Aktie auf Delivery Hero zugekommen sei.

Mit den Kursgewinnen nimmt die bald drei Wochen andauernde Delivery-Hero-Rally am Donnerstag ihren Lauf. Der Kurs hat sich in dieser Zeit in etwa verdoppelt, denn vor ersten Berichten über die Uber-Absichten wurden die Aktien Anfang Mai noch zeitweise unter 20 Euro gehandelt./tih/gl/stk