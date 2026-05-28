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WKN: 517630 | ISIN: DE0005176309 | Ticker-Symbol: B9V
Hamburg
28.05.26 | 08:16
5,500 Euro
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WURMTAL BETEILIGUNGEN AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
28.05.2026 08:45 Uhr
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PTA-News: Wurmtal Beteiligungen AG: Bilanzgewinn geht wieder komplett an die Aktionäre - Dividende sinkt planmäßig auf 0,37 (0,75) Euro je Aktie

DJ PTA-News: Wurmtal Beteiligungen AG: Bilanzgewinn geht wieder komplett an die Aktionäre - Dividende sinkt planmäßig auf 0,37 (0,75) Euro je Aktie

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wurmtal Beteiligungen AG: Bilanzgewinn geht wieder komplett an die Aktionäre

Dividende sinkt planmäßig auf 0,37 (0,75) Euro je Aktie

Übach-Palenberg (pta000/28.05.2026/08:14 UTC+2)

Bilanzgewinn geht wieder komplett an die Aktionäre

Dividende sinkt planmäßig auf 0,37 (0,75) Euro je Aktie

Übach-Palenberg, 28.05.2026 - Die Wurmtal Beteiligungen AG hat das nächste erfolgreiche Geschäftsjahr 2025/26 (30.04.) absolviert. Der Bilanzgewinn halbierte sich nach der rekordhohen Ausschüttung des Vorjahres jedoch planmäßig auf 0,55 (1,11) Mio. Euro. Der Jahresüberschuss nach Steuern sank aufgrund fehlender Erträge aus Wertpapieren auf 548.000 (717.000) Euro bzw. 0,37 (0,49) Euro je Aktie. Der Hauptversammlung, die im August stattfinden soll, wird eine Vollausschüttung und somit eine Dividende je Aktie von 0,37 Euro vorgeschlagen werden. Die Ausschüttungssumme stellt sich auf 545.750 (1.106.250) Euro.

"Nachdem wir im Vorjahr den gesamten Bilanzgewinn ausgeschüttet haben, muss jedem Anleger klar gewesen sein, dass die Dividende im Geschäftsjahr 2025/26 sinken muss. Richtig ist aber auch, dass zum zweiten Mal in Folge der Bilanzgewinn komplett an unsere Aktionäre geht", unterstreicht Vorstand Franz-Josef Lhomme.

Neue Parkposition gefunden

Der rückläufige Jahresüberschuss nach Steuern hat einen simplen Hintergrund: Nach dem Verkauf aller Anteile am CS Euroreal, dessen Ausschüttungen maßgeblich für die Erträge aus Wertpapieren verantwortlich zeichneten, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 in den Offenen Immobilienfonds Leading Cities Invest (kurz LCI; WKN 679182) reinvestiert. Diese Fondsanteile zurzeit noch handelbar, der Fonds weiterhin offen. Somit können die LCI-Anteile erstmals nach zwei Jahren gekündigt werden, die Rückzahlung erfolgt nach einem weiteren Jahr. Den aktuellen Rücknahmewert gibt die Fondsgesellschaft mit 58,28 Euro an, an der Börse werden die LCI-Anteile zu Kursen unter 33 Euro gehandelt. "Der LCI ist mit einem dreijährigen Bond inklusive ca. 50 % Kursabschlag zu vergleichen", so Lhomme. Mit den ersten Rückflüssen sei ab 2028 zu rechnen.

(Ende)

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Aussender:      Wurmtal Beteiligungen AG 
           Carlstraße 50 
           52531 Übach-Palenberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Franz-Josef Lhomme 
Tel.:         +49 2451 9106415 
E-Mail:        info@wurmtal-beteiligungen.de 
Website:       www.wurmtal-beteiligungen.de 
ISIN(s):       DE0005176309 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg, Hannover

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779948840457 ]

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(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 02:14 ET (06:14 GMT)

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