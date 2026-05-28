Berlin (ots) -Umkippende Fernseher und abstürzende Beamer sind ein unterschätztes Sicherheitsrisiko, vor allem für Kinder. Der TÜV-Verband zeigt, worauf es bei sicherer Montage und Nutzung ankommt.Pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft schaffen sich viele Sportfans neue Fernseher oder Beamer an, um Spiele zuhause zu verfolgen. Vor allem große Flachbildfernseher und flexible Beamer-Setups liegen im Trend. Doch gerade bei spontanen Aufstellungen im Wohnzimmer, auf Sideboards oder bei improvisierten Deckenmontagen werden Sicherheitsrisiken häufig unterschätzt. "Fernseher und Beamer sind technische Geräte mit teils hohem Gewicht, die fachgerecht befestigt und sicher betrieben werden müssen", sagt André Siegl, Experte für Arbeits- und Gesundheitsschutz beim TÜV-Verband. "Unsachgemäße Montage, instabile Möbel oder frei liegende Kabel können schnell zu Unfall- und Brandrisiken werden. Denn die Geräte stehen oder hängen oft genau dort, wo Menschen sich aufhalten."Umkippen, Absturz, Verletzungen: Risiken durch falsche MontageImmer wieder kommt es zu Unfällen, weil Flachbildschirme umkippen oder Beamer unsachgemäß montiert sind. Besonders gefährdet sind dabei Kinder, die ihre Umgebung erkunden und Risiken nicht einschätzen können. In den USA sterben pro Jahr im Schnitt neun Kinder durch umstürzende TV-Geräte, Hunderte werden schwer verletzt. "Moderne Fernseher werden zwar immer flacher, stehen dadurch aber häufig weniger stabil. Mit zunehmender Bildschirmgröße steigen Fläche und Gewicht der Geräte, gleichzeitig liegt der Schwerpunkt höher über der Standfläche. Da die Breite der Standfüße bei vielen Modellen nicht proportional zur Bildschirmdiagonale wächst, nimmt das Kippmoment stärker zu als die Standstabilität. Werden große Fernseher dann auf ungeeigneten Möbeln platziert, erhöht sich das Risiko, dass die Geräte ins Wanken geraten.", sagt Siegl. "Kippt ein Fernseher um, wirken hohe Kräfte auf einen kleinen Aufprallbereich. Die Folge können schwere Verletzungen sein." Eine richtige Sicherung sei deshalb essenziell. Fernseher sollten auf stabilen, ausreichend breiten Möbeln stehen, die für die Größe und das Gewicht des Geräts ausgelegt sind. Noch zuverlässiger ist eine fachgerecht ausgeführte Wandmontage. Doch nicht jede Wand trägt jedes Gerät. Entscheidend ist, dass Halterung und Befestigungsmaterial zur Bausubstanz passen. Massive Beton- oder Ziegelwände können Fernseher und Beamer mit geeigneten Hochlastdübeln oder bei sehr großen und schweren Geräten mit Schwerlastdübeln sicher tragen, während leichte Gipskartonwände nur mit speziellen Hohlraumdübeln und gegebenenfalls einer Unterkonstruktion ausreichend Halt bieten. Die Last sollte idealerweise über alle vorgesehenen Befestigungspunkte verteilt und punktuelle Belastung vermieden werden. "In Haushalten mit Kindern sollte ein zusätzlicher Kippschutz selbstverständlich sein", sagt Siegl. Moderne Fernsehgeräte verfügen auf der Rückseite über Gewindelöcher, an denen sich Gurte oder Winkel befestigen lassen, die den Fernseher mit der Wand oder dem Möbelstück verbinden. Handelsübliche TV-Kippsicherungen können das Risiko von Unfällen deutlich reduzieren. Ebenso wichtig ist es, mögliche Auslöser zu vermeiden, beispielsweise frei zugängliche Kabel oder Gegenstände wie Fernbedienungen und Spielzeug, die Kinder zum Klettern verleiten.Ähnliche Gefahren bestehen auch bei Beamern, wenn sie lose auf Regalen und Schränken stehen oder nicht fachgerecht an der Decke befestigt sind. Eine Deckenmontage kann zwar Platz schaffen, sollte aber sicher geplant und ausgeführt werden, da Heimkinoprojektoren mehrere Kilogramm wiegen können. Die Decke muss das Gewicht des Beamers dauerhaft tragen können. Bei Gibskartondecken sollte die Last des Beamers möglichst in der Unterkonstruktion oder in der Rohdecke aufgenommen werden. Ist dies nicht möglich, sind Spezialdübel zu verwenden. Es empfiehlt sich die Verwendung eines zum Gerät passenden Einbau- oder Konstruktionsrahmens, um die Last zu verteilen. In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass ungeeignete Dübel verwendet und Halterungen improvisiert werden. In solchen Fällen kann sich der Beamer mit der Zeit lockern und im schlimmsten Fall abstürzen. Besonders kritisch ist das bei Montagen über Sitz-, Schlaf- oder Arbeitsplätzen.Wer im privaten Umfeld mit Familie oder Freunden Fußballspiele im Freien per Beamer verfolgen möchte, sollte nicht nur auf eine sichere und wettergeschützte Installation der Technik achten. Besonders wichtig ist auch die stabile Befestigung der Leinwand. Gerade bei Private-Viewing-Aufbauten stellt sie häufig das größte Sicherheitsrisiko dar. Denn große Leinwände bieten eine erhebliche Angriffsfläche für Wind und können sich bei unzureichender Sicherung schnell bewegen oder umkippen. Schon mäßige Windböen erzeugen hohe Kräfte. Deshalb sollten je nach Aufbau Ballastierungen, Bodenanker, Abspannungen oder spezielle Tragekonstruktionen eingesetzt werden. Grundsätzlich gilt: Je größer die Leinwand, desto wichtiger ist eine fachgerechte Verankerung im Boden.Sicherer Betrieb: Stromversorgung und Wärmeentwicklung beachtenAuch Stromversorgung, Kabelmanagement und Wärmeentwicklung entscheiden darüber, ob Geräte dauerhaft sicher betrieben werden. Kabel sollten so geführt sein, dass sie nicht offen durch den Raum verlaufen. Netzkabel stehen unter Spannung, sobald der Stecker in der Steckdose ist - auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Erst wenn der Stecker gezogen ist, ist das Kabel spannungsfrei. "Ungesicherte Kabel werden schnell zur Stolperfalle. Zudem können sie durch Stolpern beschädigt werden, wodurch das Risiko eines Stromschlags steigt", sagt Siegl. "Zu straff verlegte Kabel können außerdem Zugkräfte auf Geräte übertragen. Dadurch können sich Befestigungen lockern oder Geräte ungewollt bewegt werden." Eine sichere Nutzung setze voraus, dass Kabel geordnet, geschützt und möglichst entlang von Wänden oder in Kabelkanälen zugentlastend und sauber geführt verlegt sind.Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Stromversorgung. Werden mehrere leistungsstarke Geräte an einer Steckdose oder Mehrfachsteckdose betrieben, kann es zu elektrischen Überlastungen kommen. Zusätzlich erhöhen beschädigte oder ungeeignete Kabel das Risiko, dass sie sich erhitzen und Brände auslösen können. "Gerade die Wärmeentwicklung wird im Alltag häufig unterschätzt, vor allem bei leistungsstarken Beamern", sagt Siegl. "Für einen sicheren Betrieb muss die entstehende Hitze ungehindert abgeführt werden. Stehen Fernseher oder Beamer zu dicht an Wänden und Möbeln oder sind Lüftungsöffnungen verdeckt, kann sich die Wärme stauen. Das belastet die Elektronik und erhöht gleichzeitig das Brandrisiko, vor allem in der Nähe von Vorhängen oder Polstermöbeln."Tipps für die Standsicherheit von TV-Geräten und Beamern1. Stabile Aufstellung und fachgerechte Befestigung verhindern Umkippen und Absturz2. Wand und Decke müssen für Gewicht und Halterung geeignet sein3. Zusätzlicher Kippschutz schützt besonders Kinder4. Kabel, Strom und Wärme können Brand- und Unfallrisiken verursachen5. Beamer brauchen besonders sorgfältige Montage, vor allem über AufenthaltsbereichenMethodik-Hinweis: Grundlage der Angaben zu Todesfällen und Verletzungen ist eine Statistik der U.S. Product Safety Commission: "Product Instability or Tip-Over Injuries and Fatalities Associated with Televisions, Furniture, and Appliances: 2023 Report".Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6283330