Der Kryptomarkt erlebt einen herben Rückschlag. Innerhalb von nur 24 Stunden lösten sich rund 80 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung in Luft auf. Der Grund: Die erneuten US-Luftschläge gegen den Iran haben die Hoffnung auf eine schnelle diplomatische Lösung zunichtegemacht. Es ist der tiefste Stand für den Sektor seit Mitte April.Während Diplomaten im Hintergrund über ein Ende der Kämpfe verhandelten, schufen die USA am späten Mittwoch militärische Tatsachen. Das US-Militär griff nach eigenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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