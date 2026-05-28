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DAVIGO AG: Börsennotierung im Freiverkehr Düsseldorf startet am 29. Mai 2026



28.05.2026 / 09:00 CET/CEST

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DAVIGO AG: Börsennotierung im Freiverkehr Düsseldorf startet am 29. Mai 2026 Hamburg, den 28. Mai 2026 - Die DAVIGO AG gibt bekannt, dass ihre Aktien (WKN: A2LQGN, ISIN: DE000A2LQGN7) morgen in den allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Mit dem Listing beginnt die DAVIGO AG eine neue Wachstumsphase und schafft die strukturellen Voraussetzungen für eine nachhaltige und dynamische Unternehmensentwicklung in den kommenden Jahren. DAVIGO AG - eine Hamburger Beteiligungsgesellschaft DAVIGO ist eine 2017 gegründete Hamburger Beteiligungsgesellschaft, die nach einer "buy & build"-Strategie in börsennotierte und nicht-börsennotierte Unternehmen weltweit investiert. Das derzeitige Grundkapital beträgt 1.880.870 Euro, eingeteilt in ebenso viele auf den Namen lautende Stückaktien. Rund 52% der Aktien befinden sich im Streubesitz, überwiegend bei deutschen Privatanlegern (zum Streubesitz werden alle Aktionäre mit weniger als 5 % Anteil am Grundkapital gezählt). Zu den weiteren Aktionären zählen private und institutionelle Investoren aus der DACH -Region und den USA mit Anteilen zwischen 5 und 13 %. Lock-Up-Vereinbarungen existieren nicht. Die Gesellschaft besitzt 70.000 eigene Aktien, entsprechend einem Anteil von rund 3,7 % am Grundkapital. Für die Steuerung börsennotierter Beteiligungen setzt DAVIGO auf das regelbasierte Investmentsystem "DAVID", das täglich Kauf- und Verkaufssignale auf Basis aktueller und historischer Kursdaten generiert. In enger Zusammenarbeit mit der TRANS-INDEX AG, an der DAVIGO mit 27,82% beteiligt ist, wird das System künftig zum KI-gestützten "GOLIATH" weiterentwickelt - mit dem Ziel, auch nicht-börsennotierte Zielunternehmen systematisch identifizieren zu können. Börsenstart als Wachstumskatalysator: Kapitalerhöhung und Portfolioausbau ab 2026 geplant Mit der Börsennotierung fokussiert sich die DAVIGO AG auf die weitere Stärkung der Markenbekanntheit im Mittelpunkt ihrer Kapitalmarktkommunikation. Die Gesellschaft geht davon aus, noch im laufenden Geschäftsjahr 2026 mindestens eine Kapitalerhöhung durchzuführen, um das Beteiligungsportfolio systematisch auszubauen. Vor dem Börsengang konnte bereits erfolgreich mit der Platzierung einer Wandelanleihe im Volumen von bislang EUR 1,1 Mio. im Umfeld der Aktionäre begonnen werden. Das zukünftig einzuwerbende Kapital über die Ausgabe neuer Aktien soll in qualitativ hochwertige Beteiligungen mit klarem Wachstumspotenzial fließen - sowohl in börsennotierte Unternehmen über das regelbasierte System "DAVID" als auch schrittweise in nicht-börsennotierte Unternehmen und Private-Equity-Beteiligungen. DAVIGO strebt eine beständige Erweiterung ihrer Aktionärsbasis und eine gezielte Entwicklung des Handelsvolumens in ihrer Aktie an. Damit verbunden ist die Vorbereitung verschiedener Maßnahmen wie beispielsweise der mittelfristige angedachte Wechsel in einen gehobenen Freiverkehr wie den Primärmarkt oder die Teilnahme an verschiedenen Investoren- und Analystenkonferenzen.

Kontakt Investor Relations Simon Marbach (Vorstand)

DAVIGO AG · Heimhuder Straße 52 · 20148 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 466 640 400 · E-Mail: contact@davigo.world · Web: www.davigo.com Über die DAVIGO AG Die DAVIGO AG (Hamburg, WKN: A2LQGN) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die Anlegern weltweit täglichen Zugang zu einem wachsenden, breit diversifizierten Portfolio aus börsennotierten und nicht-börsennotierten Unternehmensbeteiligungen bietet. Gesteuert durch eine vollständig regelbasierte Investment-Technologie agiert die Gesellschaft emotionsfrei, transparent und skalierbar. Die DAVIGO-Aktie verbindet professionelles Beteiligungsmanagement mit täglicher Börsenliquidität und macht damit eine Investmentqualität zugänglich, die bislang institutionellen Großinvestoren vorbehalten war. Ab dem 29. Mai 2026: Börsennotierung: Freiverkehr Düsseldorf · www.davigo.com Disclaimer

Bei den Aussagen in dieser CN handelt es sich um werbliche Informationen für Aktien der DAVIGO AG, die im Freiverkehr der Börse Düsseldorf ab dem 29. Mai 2026 gehandelt werden. Generell gilt: der Erwerb von Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust führen können.



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