Warum Kupfer für Künstliche Intelligenz so wichtig ist: Mag 7 investieren 725 Mrd. US-Dollar!

Anzeige / Werbung

Der KI-Boom wird häufig auf Chips, Software und Cloudplattformen reduziert. Doch hinter der technologischen Entwicklung entsteht gerade eine zweite, deutlich weniger sichtbare Ebene: eine gigantische Infrastruktur-Offensive.

Die großen US-Technologiekonzerne investieren derzeit Summen, die noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wären. Dabei geht es nicht nur um Rechenleistung, sondern um den massiven Ausbau physischer Infrastruktur. Neue Rechenzentren, Hochleistungsserver, Kühlsysteme und Stromversorgungskapazitäten verschlingen enorme Investitionen.

Genau dadurch rückt plötzlich ein Rohstoff in den Mittelpunkt, der bislang deutlich weniger Aufmerksamkeit erhielt: Kupfer.

Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta treiben den Ausbau voran

Besonders deutlich zeigt sich die Dynamik bei den sogenannten "Mag 7"-Unternehmen. Amazon (ISIN: US0231351067) soll Berichten zufolge rund 200 Milliarden US-Dollar in KI-Chips, Cloudkapazitäten und Rechenzentren investieren.

Auch Microsoft (ISIN: US5949181045) plant massive Ausgaben. Der Konzern stellt rund 190 Milliarden US-Dollar für Azure-Infrastruktur, KI-Anwendungen und zusätzliche Rechenkapazitäten in Aussicht.

Ähnlich aggressiv agiert Alphabet (ISIN: US02079K3059). Das Unternehmen investiert laut Prognosen ebenfalls zwischen 180 und 190 Milliarden US-Dollar, insbesondere für Google Cloud und die Rechenleistung rund um DeepMind.

Hinzu kommt Meta Platforms (ISIN: US30303M1027), das zwischen 125 und 145 Milliarden US-Dollar für GPUs, Speicherinfrastruktur und den Aufbau eigener KI-Systeme einplant.

Zusammengenommen entsteht dadurch eine Investitionswelle von rund 725 Milliarden US-Dollar. Der Großteil dieser Summen fließt letztlich in physische Infrastruktur - und genau dort wird Kupfer unverzichtbar.

KI-Rechenzentren treiben den Kupferbedarf

Der Zusammenhang ist technisch relativ simpel: KI benötigt enorme Mengen Strom. Moderne Rechenzentren verbrauchen ein Vielfaches klassischer Serverfarmen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Kühlung, Netzstabilität und Stromübertragung.

Kupfer spielt in nahezu allen Bereichen dieser Infrastruktur eine zentrale Rolle. Stromleitungen, Transformatoren, Kühlanlagen, Hochleistungskabel und elektrische Systeme basieren auf kupferintensiven Komponenten.

Je größer die KI-Infrastruktur wird, desto stärker steigt deshalb indirekt auch der Kupferbedarf. Marktbeobachtende rechnen bereits damit, dass KI-Rechenzentren in den kommenden Jahren mehrere hunderttausend Tonnen zusätzliche Kupfernachfrage erzeugen könnten.

Der Markt kämpft bereits mit Angebotsproblemen

Das Problem dabei: Die Angebotsseite ist schon heute angespannt.

Viele bestehende Kupferminen kämpfen mit sinkenden Erzgehalten und steigenden Produktionskosten. Besonders in wichtigen Förderregionen wie Chile wächst der Druck auf die Industrie. Wasserknappheit, höhere Energiekosten und lange Genehmigungsprozesse erschweren neue Projekte zusätzlich.

Dadurch entsteht eine Situation, in der neue Nachfrage auf ein nur langsam wachsendes Angebot trifft. Genau deshalb warnen Analysten zunehmend vor strukturellen Defiziten im Kupfermarkt. Die Entwicklung rund um KI könnte diese Dynamik nun zusätzlich beschleunigen.

Große Produzenten bauen Kapazitäten aus

Große Rohstoffkonzerne reagieren bereits auf diese Entwicklung. Unternehmen wie BHP Group (ISIN: AU000000BHP4), Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64) oder Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) investieren verstärkt in Kupferprojekte.

Doch selbst diese Konzerne benötigen Jahre, um zusätzliche Produktion aufzubauen. Neue Minen sind komplex, kapitalintensiv und regulatorisch anspruchsvoll.

Genau dadurch geraten Explorationsunternehmen zunehmend in den Blickfeld des Marktes.

Asian Battery Metals arbeitet an neuen Kupferprojekten

Vor diesem Hintergrund positioniert sich Asian Battery Metals (ISIN: AU0000340143) im frühen Teil der Wertschöpfungskette. Das Unternehmen konzentriert sich auf Kupferprojekte in der Mongolei und arbeitet daran, potenzielle neue Ressourcen zu erschließen.

Im Zentrum steht das Oval-Projekt, das als Kupfer-Nickel-System beschrieben wird. Ergänzt wird das Portfolio durch das Red-Hill-Projekt, bei dem zusätzlich Goldmineralisierung identifiziert wurde.

Zuletzt meldete das Unternehmen Fortschritte bei laufenden Bohrprogrammen. Sichtbare Sulfidmineralisierung bestätigte zuvor definierte Zielstrukturen innerhalb des Projekts.

Gerade in einem Marktumfeld mit wachsender Nachfrage nach zusätzlichem Kupferangebot erhalten solche Explorationsfortschritte zunehmend Aufmerksamkeit.

KI verändert nicht nur den Technologiesektor

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass künstliche Intelligenz längst nicht mehr nur ein Thema für Software- und Chipunternehmen ist. Der Ausbau der Infrastruktur verändert zunehmend auch den Rohstoffmarkt.

Während viele Anleger zunächst auf Halbleiter oder Cloudanbieter blickten, entsteht im Hintergrund ein zweiter Trend: der steigende Bedarf an Industriemetallen für Energieversorgung und Rechenzentren.

Kupfer könnte dadurch zu einem der wichtigsten Rohstoffe der kommenden KI-Phase werden. Genau deshalb verschiebt sich der Blick des Marktes zunehmend auch auf Unternehmen entlang der zukünftigen Angebotsseite

Quellen

https://investors.asianbatterymetals.com/announcement-detail/Initial%20Success%20at%20Red%20Hill%20(Maikhan%20Uul%20Cu-Au%20Project-MTM2MDI=?utm_source=chatgpt.com

https://www.mining.com/web/copper-demand-set-to-double-by-2035/?utm_source=chatgpt.com

Google, Microsoft, Meta, and Amazon capex spending to hit $725 billion in 2026, up 77% from last year - analyst says bear thesis is 'garbage'

Lassen Sie sich in den Verteiler für Asian Battery Metals Plc oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Asian Battery Metals Plc" oder "Nebenwerte".

Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

Disclaimer/Risikohinweis Asian Battery Metals Plc

Interessenkonflikte: Mit Asian Battery Metals Plc existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Asian Battery Metals Plc. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Asian Battery Metals Plc. können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Asian Battery Metals einsehen: https://asianbatterymetals.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Asian Battery Metals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Warum Kupfer für Künstliche Intelligenz so wichtig ist: Mag 7 investieren 725 Mrd. US-Dollar! appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US0231351067,AU000000BHP4,US02079K3059,US5949181045,GB0007188757,JE00B4T3BW64,US30303M1027,AU0000340143