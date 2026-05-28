Die Adidas-Aktie zeigt nach der langen Schwächephase erstmals wieder mehr Stärke. Positive Quartalszahlen, neue Wachstumshoffnungen und eine verbesserte Stimmung im Sportartikelmarkt sorgen aktuell wieder für Aufmerksamkeit. Adidas startet stärker ins Jahr als erwartet Adidas konnte zuletzt mit besseren Zahlen und einer stabileren Entwicklung überzeugen. Vor allem das erste Quartal 2026 sorgte wieder für etwas mehr Optimismus rund um den Sportartikelhersteller. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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