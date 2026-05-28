Agora ermöglicht es Kunden von Microsoft Azure weltweit, ihren gesamten Datenbestand über hybride, Multi-Cloud- und datensouveräne Umgebungen hinweg zu nutzen, um agentenbasierte KI-Initiativen zu beschleunigen

PALO ALTO, Kalifornien, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement und Microsoft AI Cloud Partner, hat bekanntgegeben, dass Agora , der Denodo Cloud Service, eine vollständig verwaltete Plattform, ab sofort im Microsoft Marketplace verfügbar ist. Agora bietet native Integrationen mit Microsoft-Diensten wie Microsoft Fabric, Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen2, Power BI und Azure Synapse Analytics sowie mit Partnerdiensten wie Azure OpenAI und Azure Databricks. In Kombination mit den KI- und Datendiensten von Microsoft ermöglicht Agora Unternehmen, ihre agentenbasierten KI-Funktionen auf geschäftskritische Daten aus mehr als 200 Quellsystemen auszuweiten - darunter On-Premises-Systeme, SaaS-Angebote und weitere Cloud-Plattformen - und gleichzeitig die Einhaltung regulatorischer Auflagen sowie Anforderungen an Datensouveränität und Sicherheit zu gewährleisten.

Agora ergänzt die semantischen Analysefunktionen von Microsoft Fabric durch eine logische Datenzugriffsebene, über die KI-Agenten auf operative und analytische Daten außerhalb von Microsoft-Systemen zugreifen können. Microsoft Fabric stellt mit Fabric IQ die semantische Intelligenz und Orchestrierung für KI-Agenten bereit. Agora erweitert diese Fähigkeiten und ermöglicht den Zugriff auf Live-Daten aus vertrauenswürdigen Drittquellen wie SAP, Oracle, Salesforce, Snowflake und zahlreichen weiteren Systemen in hybriden und lokalen IT-Umgebungen. Diese komplementäre Architektur unterstützt unterschiedliche Einsatzszenarien für Agenten - von Microsoft-Copilot-Agenten, die über die Integration des Model Context Protocol (MCP) von Agora auf unternehmensweite Daten zugreifen, bis hin zu benutzerdefinierten KI-Agenten, die mit Microsoft Foundry entwickelt wurden und Agoras APIs zur Echtzeit-Datenabfrage nutzen. Darüber hinaus umfasst Agora einen Datenmarktplatz, der es Power-BI- und anderen Business-Anwendern ermöglicht, Unternehmensdaten über dieselbe semantische Ebene zu finden, darauf zuzugreifen und zu nutzen, die auch KI-Agenten unterstützt. Dadurch stehen menschlichen Nutzern und KI-Agenten einheitliche Geschäftsdefinitionen sowie ein konsistenter Datenkontext zur Verfügung.

Zusammen bilden die agentenbasierte KI-fähige Datengrundlage von Agora und die KI- und Datendienste von Microsoft die Basis für Echtzeitentscheidungen, hochgradig personalisierte Erfahrungen, agentenbasierte Workflows sowie weitere hybride und Multi-Cloud-Anwendungsfälle, die auf einem Live-Zugriff auf verteilte Daten unter Einhaltung von Governance-Vorgaben beruhen. Dieser Ansatz minimiert Latenzen, reduziert das Risiko von Datenabweichungen und stellt sicher, dass geschäftskritische Erkenntnisse und automatisierte Aktionen jederzeit auf den aktuellsten verfügbaren Informationen beruhen. Zur Unterstützung eines sicheren und kontrollierten Zugriffs sowie zur nahtlosen Einhaltung von Compliance-Anforderungen lässt sich Agora in Microsoft Entra ID integrieren und bietet präzise Data-Governance-Funktionen wie attributbasierte Zugriffskontrolle, End-to-End Lineage und Richtliniendurchsetzung für Nicht-Microsoft-Quellen.

"Microsoft freut sich, Agora auf Microsoft Azure und im Microsoft Marketplace willkommen zu heißen", so Jake Zborowski, General Manager der Microsoft Azure Platform bei Microsoft Corp. "Gemeinsam mit Denodo möchten wir Unternehmen dabei unterstützen, ihre agentenbasierten KI-Initiativen zu beschleunigen - insbesondere in komplexen hybriden, Multi-Cloud- und datensouveränen Umgebungen."

Agora ist ab sofort im Microsoft Marketplace verfügbar und Unternehmen können die Plattform dank verschiedener Optionen - von kostenlosen Testversionen bis hin zu individuellen Jahresverträgen und nutzungsbasierter Preisgestaltung - schnell nutzen. So können Kunden flexibel das Modell auswählen, das ihren Anforderungen entspricht und den Beschaffungsaufwand reduzieren. Darüber hinaus lässt sich der Kauf von Denodo als Azure-IP-Co-Sell-fähige Lösung auf das Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) anrechnen.

"Mit der Verfügbarkeit von Agora im Microsoft Marketplace und den nahtlosen Integrationen in die KI- und Datendienste von Microsoft bieten wir unseren gemeinsamen Kunden eine leistungsstarke Lösung für agentenbasierte KI-Anwendungsfälle, die den gesamten Datenbestand eines Unternehmens über hybride und Multi-Cloud-Umgebungen hinweg nutzt", erklärt Suresh Chandrasekaran, Executive Vice President bei Denodo. "Agora im Microsoft Marketplace bietet ein neues Maß an Flexibilität, Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit."

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Agora im Microsoft Marketplace



Über Denodo

Denodo ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, die vertrauenswürdige KI-Agenten und -Anwendungen unterstützen. Die Denodo-Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt Unternehmensdaten in zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-Service-Anwendungen um. Weltweit nutzen Unternehmen Denodo, um im Vergleich zu herkömmlichen Data Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige, geschäftsbereite Daten bereitzustellen und so eine bis zu viermal schnellere Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345 % und eine zehnmal bessere Leistung zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

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