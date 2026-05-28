Krypto News: Bitcoin-ETFs verlieren 1,55 Milliarden in sechs Tagen, während Luftangriffe den Markt testen

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Bitcoin-ETFs haben seit dem 14. Mai 1,55 Milliarden Dollar verloren, und trotzdem hält Bitcoin bei 76.750 Dollar. Die Krypto News dieser Woche zeigen einen Markt, der gleichzeitig von institutionellen Abflüssen und geopolitischen Schocks getroffen wird, aber nicht einbricht. Die USA meldeten gemeinsame Luftangriffe mit Israel auf iranische Raketenstellungen in der Straße von Hormus, und die Kryptopreise eröffneten trotzdem höher als am Vortag. Die Nettomittelzuflüsse in Bitcoin-ETFs für das gesamte Jahr 2026 sind auf nur noch 536 Millionen Dollar geschrumpft. Tether übernahm die vollständige Kontrolle über Twenty One Capital mit 43.514 BTC im Wert von 3,4 Milliarden Dollar. Die größten Akteure des Marktes laden Positionen, während der breitere Markt zögert.

Krypto News: Sechs Tage ETF-Abflüsse treffen auf geopolitische Unsicherheit

Bitcoin handelt bei 76.754 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 1,33 Billionen Dollar laut Fortune. Der Kurs eröffnete am Dienstag bei 77.267 Dollar, rund 315 Dollar höher als vor einer Woche, und fiel im Tagesverlauf leicht auf 76.971 Dollar. Ethereum handelt bei 2.119 Dollar und gewann 0,6 Prozent gegenüber dem Vortag. Die Kryptopreise reagieren zunehmend weniger auf Schlagzeilen aus dem Nahen Osten, trotz gemeldeter US-israelischer Luftangriffe auf iranische Einrichtungen in der Straße von Hormus. Der Markt zeigt eine wachsende Abkopplung von geopolitischen Schocks, die noch vor Monaten sofortige Verkaufswellen ausgelöst hätten.

Bitcoin-ETFs verzeichneten sechs aufeinanderfolgende Tage mit Nettoabflüssen laut Bitcoin Foundation. Der Gesamtverlust seit dem 14. Mai beträgt 1,55 Milliarden Dollar, und allein am Freitag verlor BlackRocks IBIT 68,9 Millionen Dollar. Fidelitys FBTC verzeichnete weitere 36,3 Millionen Dollar an Abflüssen am selben Tag. Die Nettomittelzuflüsse für das Gesamtjahr 2026 sind auf 536 Millionen Dollar geschrumpft, ein Bruchteil der 25 Milliarden Dollar, die IBIT allein im Jahr 2025 anzog. Trotz der Abflüsse bleibt die Kategorie für das Gesamtjahr im positiven Bereich, wenn auch nur knapp.

Die Krypto News zeigen jedoch eine Rotation, keinen vollständigen Rückzug aus dem Markt. Während Bitcoin und Ethereum Milliarden verlieren, ziehen XRP- und Solana-ETFs selektive Zuflüsse an, was beweist, dass institutionelles Kapital den Markt nicht verlässt, sondern sich neu verteilt. Tether übernahm am 20. Mai SoftBanks gesamten 26-Prozent-Anteil an Twenty One Capital und kontrolliert nun 43.514 Bitcoin im Wert von 3,4 Milliarden Dollar.

Der CPI stieg im April auf 3,8 Prozent, den höchsten Stand seit September 2023, und drückte die Erwartungen für Zinssenkungen weiter zurück. Die Krypto News dieser Woche zeigen klar, dass die größten Renditen dieses Zyklus nicht mehr bei Bitcoin liegen, und wer das versteht, sucht an einer anderen Stelle nach dem nächsten Einstieg.

Pepeto: Die Ebene, die Treasury-Firmen nie erreichen

Wenn Tether Hunderte Millionen ausgibt, um mehr Bitcoin zu kontrollieren, signalisiert das, dass der größte Stablecoin-Emittent Aufwärtspotenzial sieht, das die Mehrheit noch nicht eingepreist hat. Was dieses Geschäft nicht bietet, sind Vervielfachungen, denn BTC bei 76.750 Dollar zu kaufen ist ein Einsatz auf 20 bis 40 Prozent. Das ist genau die Öffnung, in der Pepeto ansetzt.

Während Treasury-Firmen Bitcoin für langfristiges Wachstum aufbauen, arbeitet Pepetos Exchange auf der Ebene, die diese Firmen nie berühren. Der Risk-Scorer filtert jeden Token, bevor Kapital einfließt, und die Bridge verbindet Chains ohne Kosten. Derselbe Krypto-News-Zyklus, der Tether in einen Milliarden-Aufkauf trieb, ist die Kulisse, in der Presale-Tokens mit funktionierenden Werkzeugen die Gewinne liefern können, die große Positionen nicht bieten.

Die Exchange von Pepeto ist bereits aktiv. Der Architekt formte den originalen Pepe Coin mit 420 Billionen Token und null Werkzeugen zu einem milliardenschweren Projekt. Jetzt steht eine vollständige Exchange hinter jedem Trade, und der Listing-Fahrplan stammt von einem ehemaligen Binance-Experten.

Noch bevor der Presale startete, unterzog SolidProof den gesamten Code einer gründlichen Sicherheitsprüfung und gab erst nach der vollständigen Verifizierung grünes Licht. Die 10 Millionen Dollar, die bereits eingegangen sind, stammen von Wallets, die das Audit vor dem Einstieg geprüft haben. Bei 0,0000001871 Dollar wird jeder heute erworbene Einstieg nach dem Binance-Listing deutlich teurer, und der Architekt hat die Rechnung bereits mit Pepe bewiesen.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen, dass die größten Akteure Positionen aufbauen, während die Preise unter den Höchstständen liegen, und Tethers Übernahme einer 3,4-Milliarden-Dollar-Bitcoin-Treasury bestätigt, dass Insider nicht warten. Pepeto folgt demselben Muster, denn der Architekt brachte den originalen Pepe Coin auf 11 Milliarden Dollar, und der aktuelle Einstieg bietet ein Vielfaches mit einer funktionierenden Exchange dahinter. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, und das Listing schließt ihn endgültig, entweder als der Trade, der ein Portfolio verändert hat, oder als der, den jede zögernde Wallet bedauert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen