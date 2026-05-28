Föhren (ots) -Sicherheitsbehörden warnen vor einer neuen Form hybrider Bedrohung: sogenannte "Wegwerfagenten". Dabei werden Einzelpersonen gezielt angeworben, kurzfristig eingesetzt und danach wieder fallen gelassen. Diese lose Struktur macht es besonders schwer, Netzwerke zu erkennen und Angriffe frühzeitig zu verhindern. Fälle von Sabotage, Spionage oder gezielten Störungen zeigen, dass diese Strategie zunehmend auch in Deutschland ankommt."Das Gefährliche an diesen Strukturen ist ihre Unsichtbarkeit - es gibt kein klassisches Netzwerk, das man zerschlagen kann", sagt Carsten Simons, Geschäftsführer der LivEye GmbH. "Deshalb braucht es neue Ansätze: bessere Aufklärung, vernetzte Sicherheitskonzepte und Technologien, die Auffälligkeiten früh erkennen." In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Maßnahmen wirklich helfen können, warum klassische Sicherheitslogik an Grenzen stößt und wie sich Unternehmen, Behörden und kritische Infrastruktur besser gegen solche Bedrohungen schützen können.Dezentrale Bedrohungen erfordern ein UmdenkenIm Gegensatz zu klassischen Spionage- oder Sabotagenetzwerken sind "Wegwerfagenten" nicht langfristig eingebunden. Sie agieren kurzfristig, oft ohne direkten Kontakt zu Hintermännern, und hinterlassen kaum verwertbare Spuren. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen Gelegenheitstat, organisierter Kriminalität und gezielter Einflussnahme.Für Sicherheitsverantwortliche entsteht daraus eine neue Herausforderung. Bekannte Muster, feste Täterprofile oder wiederkehrende Abläufe verlieren an Aussagekraft. Stattdessen treten Einzelhandlungen in den Vordergrund, die isoliert betrachtet unauffällig wirken, im Kontext jedoch erhebliche Schäden verursachen können.Warum klassische Sicherheitslogik nicht mehr ausreichtViele bestehende Sicherheitskonzepte basieren auf klar definierten Bedrohungsszenarien. Zugangskontrollen, Perimeterschutz oder punktuelle Überwachung zielen darauf ab, bekannte Risiken zu reduzieren. Diese Ansätze bleiben wichtig, stoßen jedoch dort an ihre Grenzen, wo Angriffe spontan, flexibel und ohne erkennbare Vorbereitung erfolgen.Zudem liegt ein strukturelles Problem in der Fragmentierung vieler Systeme. Einzelne Maßnahmen existieren oft nebeneinander, ohne ein gemeinsames Lagebild zu erzeugen. Kameras, die ausschließlich aufzeichnen, liefern im Nachhinein Informationen, verhindern jedoch keine Vorfälle. Ohne Echtzeitauswertung und definierte Reaktionsprozesse bleibt ihr Nutzen begrenzt.Früherkennung durch Musteranalyse und KontextbewertungVor diesem Hintergrund gewinnt die Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung an Bedeutung. Entscheidend ist nicht mehr nur das einzelne Ereignis, sondern dessen Einordnung in ein Gesamtbild. Ungewöhnliche Bewegungen, atypische Aufenthaltszeiten oder wiederholte Annäherungen an sensible Bereiche können Hinweise liefern, die erst im Zusammenhang sicherheitsrelevant werden.Moderne Videosysteme nutzen KI-gestützte Verfahren, um solche Muster in Echtzeit zu analysieren. Dabei werden Bilddaten kontinuierlich ausgewertet und mit definierten Parametern abgeglichen. Auffälligkeiten lassen sich so früher erkennen, ohne auf starre Szenarien angewiesen zu sein. Das ermöglicht einen Perspektivwechsel: Sicherheit setzt nicht erst beim Schaden an, sondern bereits bei ersten Abweichungen vom Normalverhalten.Vernetzte Sicherheitsstrukturen als zentrale VoraussetzungTechnologie allein reicht jedoch nicht aus. Erst die Einbindung in vernetzte Strukturen schafft die Grundlage für wirksame Prävention. Informationen müssen zusammengeführt, bewertet und in konkrete Maßnahmen überführt werden.Hier spielen Leitstellen und klar definierte Reaktionsketten eine entscheidende Rolle. Wird eine Auffälligkeit erkannt, muss sie unmittelbar eingeordnet und adressiert werden. Das kann von einer direkten Ansprache vor Ort bis zur Alarmierung von Sicherheitskräften reichen. Entscheidend ist die Geschwindigkeit und Verlässlichkeit dieser Prozesse.Mobile Videoüberwachung, wie sie beispielsweise von LivEye eingesetzt wird, unterstützt diesen Ansatz durch ihre Flexibilität. Sie ermöglicht die gezielte Absicherung wechselnder Risikobereiche und verbindet moderne Analyseverfahren mit einer kontinuierlichen Bewertung durch geschultes Personal. Gerade in dynamischen Lagen kann dies einen wichtigen Beitrag zur frühzeitigen Erkennung leisten.Zusammenspiel von Prävention, Technik und OrganisationWirksame Sicherheitskonzepte entstehen aus dem Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Neben technologischen Lösungen sind organisatorische Maßnahmen ebenso wichtig. Dazu gehören klare Zuständigkeiten, regelmäßige Risikoanalysen und abgestimmte Kommunikationswege zwischen Unternehmen, Behörden und Sicherheitsdiensten.Gleichzeitig bleibt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zentral. Maßnahmen müssen zielgerichtet eingesetzt und transparent gestaltet werden, um sowohl wirksam als auch gesellschaftlich akzeptiert zu sein. Besonders im Umfeld kritischer Infrastrukturen ist es entscheidend, Sicherheitsinteressen und rechtliche Anforderungen miteinander in Einklang zu bringen.Die zunehmende Verbreitung von "Wegwerfagenten" zeigt, dass sich Bedrohungslagen weiter verändern. Sicherheitskonzepte, die auf Vernetzung, Analysefähigkeit und schnelle Reaktion setzen, bieten die Möglichkeit, auch unter diesen Bedingungen handlungsfähig zu bleiben. Dabei geht es weniger um mehr Überwachung als um eine intelligentere Nutzung vorhandener Informationen und um die Fähigkeit, aus einzelnen Signalen ein belastbares Gesamtbild zu entwickeln.Über LivEyeDie LivEye GmbH bietet seit 2018 mobile Videoüberwachungssysteme in ganz Europa. Das Full-Service-Konzept mit moderner Kameratechnik, KI-gestützter Anomalieerkennung und 24/7-Leitstelle richtet sich an Kunden vom Gewerbebetrieb bis zum Kraftwerk. Mit über 2.500 Systemen und rund 150 Mitarbeitenden zählt LivEye zu den führenden Anbietern mobiler Videoüberwachung in Europa. Weitere Infos liefern www.liveye.com und www.nstr.security.Pressekontakt:Carsten SimonsLivEye GmbHEuropa-Allee 56bD-54343 Föhren bei Trierpresse@liveye.comOriginal-Content von: LivEye GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170731/6283369