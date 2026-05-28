Während die großen Tech-Giganten (Mega Caps) wie NVIDIA oder ALPHABET die Schlagzeilen beherrschen, findet in der zweiten Reihe (Mid Caps zwischen 2 und 10 Mrd. $ Marktkapitalisierung) im Frühjahr 2026 eine massive Verschiebung statt.
Da klassische Software-Anwendungen derzeit stark hinterherhinken, erleben Unternehmen aus den Bereichen KI-Infrastruktur, optische Netzwerke und spezialisierte Halbleitermaterialien eine echte Beschleunigung ihrer Fundamentaldaten. Um die enormen Datenmengen der KI-Rechenzentren zu bewältigen, investieren Hyperscaler massiv in die "Schaufeln" für den Goldrausch. Drei dieser Unternehmen haben wir heute in der TB-Daily für Sie herausgestellt (KLICK HIER).
Da klassische Software-Anwendungen derzeit stark hinterherhinken, erleben Unternehmen aus den Bereichen KI-Infrastruktur, optische Netzwerke und spezialisierte Halbleitermaterialien eine echte Beschleunigung ihrer Fundamentaldaten. Um die enormen Datenmengen der KI-Rechenzentren zu bewältigen, investieren Hyperscaler massiv in die "Schaufeln" für den Goldrausch. Drei dieser Unternehmen haben wir heute in der TB-Daily für Sie herausgestellt (KLICK HIER).
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