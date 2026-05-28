Berlin (ots) -Sie sind aus unserem Leben kaum mehr wegzudenken, helfen uns bei Kaufentscheidungen, auf Jobsuche oder bei Reisebuchungen: Online-Portale spielen bei zahlreichen Entscheidungen eine immer größere Rolle. Welche Portale bei Nutzerinnen und Nutzern beliebt sind, zeigt der Award "Deutschlands Beste Online-Portale 2026", der vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv verliehen wird.Die Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).Insgesamt 45.515 Kundenstimmen bilden das Fundament für die Auszeichnung, die dieses Jahr in 70 Kategorien verliehen wird. Zu den Preisträgern zählen Branchengrößen wie Check24, Booking.com und Immowelt ebenso wie spezialisierte Anbieter wie Heizöl24 oder Ausbildung.de. "Online-Portale sind zu unverzichtbaren Alltagswerkzeugen geworden, die Verbraucher in vielerlei Hinsicht informieren und bei der Auswahl und Buchung von Leistungen unterstützen. Mit unserem Award würdigen wir alle Anbieter, die ihre Kundinnen und Kunden mit guten Angeboten und hoher Servicequalität überzeugen", erklärt Bianca Möller, Geschäftsführerin des DISQ.Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Die Auszeichnung der besten Online-Portale sorgt für Transparenz und bietet eine gute Orientierungshilfe, denn Kundenurteile bilden sich aus persönlichen Erfahrungen. Niemand kann besser beurteilen, wie gut und empfehlenswert ein Online-Portal ist, als die Verbraucherinnen und Verbraucher selbst."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Portalen in den Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice und Internetauftritt/App gemessen. Zudem wurde die Weiterempfehlungsbereitschaft erfragt. Bewertet wurden insgesamt 605 Portale; in die Einzelauswertung gelangten 587 Unternehmen, die genug Stimmen erhielten. Es gingen insgesamt 45.515 Kundenmeinungen ein.Deutschlands Beste Online-Portale 2026: Preisträgerübersicht (alphabetisch)Reise & Mobilität- Campingplatz-Portale: Alpaca Camping, Camping.info, Eurocamp- E-Mobilität: Go Elektrik, LadeHero, The Mobility House- Ferienhausportale: Fewo-direkt, Holidu, Hometogo- Flugbuchungsportale: Airline-direct.de, Fluege.com, McFlight- Fluggastrechte: EUFlight.de, Flugrecht.de, Flug-verspaetet.de- Flughafenparkplätze: Holiday Extras, Ich-parke-billiger.de, Parkandfly.de- Flughafen-Shuttle: Bettertaxi, Holiday Extras- Gebrauchtwagenportale: Autobörse.de, Autoscout24, Mobile.de- Hotelbuchungsportale: Booking.com, Check24, HRS- Kreuzfahrtportale: E-hoi.de, Kreuzfahrten-Reisebuero.de, Seereisedienst.de- Mietwagenportale: Billiger-Mietwagen.de, Check24, TUI Cars- Neuwagenportale: Carwow, Meinauto.de- Reiseanbieter (Veranstalter): Alltours, Berge & Meer, Dertour- Reiseanbieter (Vermittler): Check24, Expedia, Weg.de- Reiseschnäppchen: Secret Escapes, Travelcircus, Urlaubsguru- Wohnmobil-/Camper-Vermietung: McRent, Reisemobil-Portal.de, Rent Easy- Wohnmobil-/Camper-Vermittlung: ADAC Wohnmobil-Vermietung, Rent a Camper, TUI Camper- Yachtcharter: ADAC Skipper, Happycharter, Master YachtingShopping- Preissuchmaschinen: Guenstiger.de, Idealo, Preissuchmaschine.de- Rabattportale: Couponboys, Coupons.de, Einfach-sparsam.de- Versand- & Paketdienst-Vergleichsportale: Jumingo, PaketdaUniversal & Finanzen- Branchenverzeichnisse: Das Örtliche, Gelbe Seiten, Trustlocal- Crowdinvesting Unternehmen & Projekte: Ecoligo Invest, Invesdor, Wiwin- Digitale Versicherungslösungen: Getsafe, Getsurance, Neodigital- Digitale Verträge & E-Signaturen: Docusign, Insign, Postident E-Signing- Fahrradleasing-Portale: Businessbike, Eurorad, Mein-Dienstrad.de- Goldankauf: Gold24direct.de, Goldankauf Börse, Norddeutsche Edelmetall Scheideanstalt- Kreditportale: Auxmoney, Check24, Kredit.de- Leasingportale: Abcfinance, Leasingmarkt.de, Vehiculum- Leasing-Vergleichsportale: Goleasy, Mivodo- Online-Rechtsberatung: Anwaltauskunft.de, Frag-einen-Anwalt.de, Juraforum- PKV-Vergleichsportale (Spezialisten): PKV-Gratisvergleich.de, PKV-Netz.de, Versicherungscheck24.de- Steuer-Portale: Check24 Steuer, Taxfix, WISO Steuer (Buhl.de)- Umwelt- & Klimaschutz-Portale: Climate Partner, Myclimate, Plant-my-tree- Universal-Vergleichsrechner: Check24, Tarifcheck.de, Verivox- Vergleichsrechner Finanzen & Versicherungen: Finanzfluss.de, Kredit-Zeit.de, Vergleich.deBeruf- Corporate-Benefits-Portale: Benefits.me, Corporate Benefits, Probonio- Jobbörsen: Indeed, Stellenanzeigen.de, Xing- Spezial-Jobbörsen: Goodjobs, Interamt, t3n- Freelancer-Portale: Freelancermap, Junico, Malt- Jobbörsen Berufseinsteiger: Ausbildung.de, Stellenwerk, Student JobTechnik & Geräte- DSL-Vergleichsportale: Check24, Preisvergleich.de, Verivox- Mietportale Geräte/Maschinen: HKL Baumaschinen, Mateco, Rental-Portal.com- Mietportale Technik: Get-IT-easy, Grover, Mietnotebook.deWohnen & Haushalt- Energieberater-Suche: Energieheld, Trustlocal Energieberater- Energietarif-Wechselportale: Cheapenergy24, Esave, Wechselpilot- Handwerkerportale: Aroundhome, Energieheld, Heizungsdiscount24.de- Hausbauportale: Fertighauswelt.de, Massivhaus.de, Musterhaus.net- Haushalts- & Möbelplanungsportale: Palette Home, Pcon Planner- Haushaltshilfe/Kinderbetreuung: Babysits, Extrasauber.de, Maideasy- Haustierbetreuung: Rover, Tierbetreuung.de, Tierio- Haustiervermittlung: Deine Tierwelt, Tiervermittlung.de- Heizöl-Preisvergleich: Esyoil, Heizoel24- Immobilienmakler-Vermittlung: Ihr Maklervergleich, Immoverkauf24, Makler-Empfehlung.de- Immobilienportale: Immobilie1, Immoscout24, Immowelt.de- Online-Textilreinigungen: Jonny Fresh, Persil Service, Qualitaetsreinigung24- Transportbörsen: Clickapoint, Clicktrans, Pamyra- Umzugsportale: Umzug.de, Umzug-365, Umzugspreisvergleich.de (Umzugsauktion)- Vergleichsportale Solar/Photovoltaik: Gruenes.Haus, Photovoltaik.one, Photovoltaik-Angebotsvergleich.de- WG-Portale: Heyroom.app, Studenten-Wohnung.de, WG-Gesucht.de- Zimmervermittlung für Monteure: Mc Zimmervermietung, Mein-Monteurzimmer.de, Monteurzimmer.deFreizeit- Eventportale: Eventlocations.com, Eventportal.de/Eventbook.com, Younited.de- Kündigungsdienstleister: Aboalarm, Smartkündigen- Mietportale: Erento, Mietmeile.de- Obst-/Gemüse-Aboboxen: Die rollende Gemüsekiste, Etepetete, Gemüse-bestellen.de- Online-Kunstgalerien: Ars Mundi, Artnet.de, Kunstplaza.de- Online-Lotto-Anbieter: Lotto.de, Lotto24, Tipp24- Restaurant-Portale: Opentable, Schlemmer Atlas, Speisekarte.de- Tanzschulen: Motsi Mabuse - Die Taunus-Tanzschule, Social Dancing Academy, Tanzschule Kronenberger- Zeitschriften-Abo: Leserservice.de, Lorenz-Leserservice.de, ReadlyQuelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntvPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätJasmin DeiterProjektmanagerin Kommunikation & MarktforschungTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: j.deiter@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. 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