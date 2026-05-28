Europas führende digitale Reparatur- und Wartungsplattform geht eine Partnerschaft mit dem größten Anbieter von Unfallreparaturen in den USA ein, um amerikanischen Fuhrparks ein völlig neues Erlebnis bei Karosserie- und Glasreparaturen zu bieten

AMSTERDAM, Niederlande, und Lewisville, Vereinigte Staaten, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fixico, Europas digitale Plattform für das Reparaturmanagement im Automobilbereich, und Caliber, der größte Anbieter von Unfallreparaturen in den Vereinigten Staaten, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um ein spezielles Angebot einzuführen, das Flottenbetreibern dabei helfen soll, die zunehmende Komplexität von Reparaturen durch eine vernetzte, technologiegestützte Reparaturerfahrung zu bewältigen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit führt Fixico in den USA ein bewährtes digitales Reparaturmodell ein, das die KI-gestützte Reparaturmanagement-Technologie von Fixico mit dem landesweiten Netzwerk von Caliber verbindet, das aus mehr als 1.800 Servicezentren besteht, die auf Unfallreparaturen, Autoglas, mobile Dienstleistungen und fortschrittliche Diagnostik spezialisiert sind.

Ein vernetztes Reparaturerlebnis zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen bei der Flottenreparatur

Da die Komplexität der Fahrzeuge und die betrieblichen Anforderungen stetig zunehmen, stehen Flottenbetreiber vor immer größeren Herausforderungen bei der Verwaltung von Karosserie- und Glasreparaturen, insbesondere angesichts fragmentierter Systeme, zahlreicher Kontaktpunkte und eingeschränkter Transparenz.

Caliber Fleet Solutions löst dieses Problem durch die Bereitstellung eines nahtlosen, durchgängigen digitalen Reparaturprozesses, der von der Auftragsannahme und Terminplanung über die Reparaturverfolgung und Kommunikation bis hin zu Leistungsdaten gebündelt ist und Kunden sowie Endkunden während des gesamten Prozesses vollständige Transparenz bietet.

Für US-Flottenbetreiber ermöglicht die Partnerschaft schnellere Reparaturzyklen durch optimierte, technologiegestützte Arbeitsabläufe; eine intelligente Werkstattzuweisung auf Basis von Standort, Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit, Kosten und ADAS-Kalibrierungszertifizierung; eine koordinierte Abwicklung von Karosserie- und Glasschäden, einschließlich kombinierter Fälle; einen Echtzeit-Einblick in Reparaturstatus und -leistung für Kunden und Endkunden; sowie flexible Selbstbedienungs- oder Managed-Service-Optionen mit speziellem Support für größere Flotten.

"Die Reparatur von Fuhrparks befindet sich in einem grundlegenden Wandel. Betreiber benötigen schnellere Entscheidungen, engere Koordination und Echtzeit-Einblicke, um die Betriebsbereitschaft aufrechtzuerhalten. Durch die Partnerschaft mit Fixico können wir US-Fuhrparks ein bewährtes, technologiegestütztes Modell in großem Maßstab anbieten und damit über einzelne Reparaturen hinaus zu einer vollständig vernetzten Reparaturexperience gehen", sagte Brent Jones.

Eine in Europa bewährte Plattform, angepasst an den US-amerikanischen Markt

Fixico verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Digitalisierung von Karosserie- und Glasreparaturen in ganz Europa für über 250 führende Flotten- und Versicherungskunden und arbeitet mittlerweile mit mehr als 15.000 europäischen Reparatur- und Wartungsbetrieben zusammen. Die KI-gestützte Plattform des Unternehmens wurde speziell für dieses Segment entwickelt und ist keine Adaption allgemeiner Workflow-Tools.

"Die Expansion in den US-Markt gemeinsam mit Caliber ist ein entscheidender Meilenstein für Fixico. Wir haben unsere Plattform in Europa aufgebaut, um ein Problem zu lösen, das in jedem großen Automobilmarkt besteht: fragmentierte Reparaturnetzwerke, die an Transparenz fehlen. Die Größe und operative Stärke von Caliber bilden die ideale Grundlage, um unsere Plattform amerikanischen Flottenbetreibern vom ersten Tag an in nennenswertem Umfang zur Verfügung zu stellen", sagte Derk Roodhuyzen de Vries, CEO und Mitbegründer von Fixico.

Über Caliber

Das 1997 gegründete Markenportfolio von Caliber ist auf über 1.800 Standorte im ganzen Land angewachsen und umfasst ein umfassendes Angebot an sich ergänzenden Kfz-Dienstleistungen, darunter Caliber Collision, den landesweit größten Anbieter von Unfallreparaturen in 41 Bundesstaaten, Caliber Auto Glass für die Reparatur und den Austausch von Scheiben sowie Caliber Fleet Solutions.

Unter dem Motto "Restoring the Rhythm of Your Life" setzen sich die mehr als 30.000 Mitarbeiter von Caliber dafür ein, dass Kunden sicher wieder auf die Straße kommen und in ihren gewohnten Lebensrhythmus zurückkehren können. Caliber hat sich der Bereitstellung eines herausragenden Kundenerlebnisses verschrieben und zählt weiterhin zu den Unternehmen mit den höchsten Kundenzufriedenheitswerten der Branche.

Weitere Informationen finden Sie unter caliber.com .

Über Fixico

Fixico ist die digitale Plattform und der Marktplatz für das Reparatur- und Wartungsmanagement von Fuhrparks. Das Unternehmen vernetzt Fuhrparkbetreiber, Versicherer und Reparaturnetzwerke in einem digital vernetzten Ökosystem, das darauf ausgelegt ist, Transparenz, Koordination und Leistung zu verbessern.

Gestützt auf KI und Daten ermöglicht Fixico Unternehmen, alle Arten von Fahrzeugreparaturen und -wartungen an einem Ort zu verwalten und liefert messbare Ergebnisse hinsichtlich der Kosten, Durchlaufzeiten, Qualität und Fahreraufriedenheit.

Fixico ist in 12 Ländern tätig, betreut mehr als 250 Unternehmen, darunter Arval, SIXT und Aon, und verbindet diese mit einem Netzwerk von insgesamt 17.000 Werkstätten in ganz Europa und den Vereinigten Staaten.

Weitere Informationen finden Sie unter fixico.com .

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Photo caption: Derk Roodhuyzen de Vries, CEO and Co-founder Fixico

Contacts: Fixico Xander Zwaaf Head of Marketing +31 6 13 69 78 09 xander@fixico.com Caliber Media Relations: Samantha Henderson Director, Marketing media@calibercollision.com