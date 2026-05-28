Deutschland ist bei kritischen Rohstoffen gefährlich abhängig von China - und Peking nutzt das zunehmend als politisches Druckmittel. Jetzt soll eine 1.800 Kilometer lange Bahnstrecke durch Afrika die Lösung bringen. Doch es gibt noch Probleme. Alles, was man für die Energiewende braucht, kann hier gefunden werden: in den rohstoffreichen Bergbauregionen der Demokratischen Republik Kongo und Sambias, und auch weiter südwestlich, in Angola. Eine neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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