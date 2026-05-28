Seltene Erden: Explorer startet Machbarkeitsbohrungen

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American Rare Earths teilte mit, bei der Cowboy State Mine in Wyoming ein neues Bohrprogramm gestartet zu haben. Die Arbeiten sollten Daten für die DFS (Definitive Feasibility Study, endgültige Machbarkeitsstudie) liefern. Im Fokus stünden Gesteinsqualität, Minenplanung, Umweltfragen, Wasseruntersuchungen und die spätere Aufbereitung Seltener Erden.

American Rare Earths teilte mit, bei der Cowboy State Mine in Wyoming ein neues Bohrprogramm gestartet zu haben. Die Arbeiten sollten Daten für die DFS (Definitive Feasibility Study, endgültige Machbarkeitsstudie) liefern. Im Fokus stünden Gesteinsqualität, Minenplanung, Umweltfragen, Wasseruntersuchungen und die spätere Aufbereitung Seltener Erden.

Daten für Machbarkeitsstudie

Das Unternehmen erklärte, das Programm umfasse rund 3.050 Meter Kernbohrungen in 19 Bohrlöchern am Red Mountain. Dabei werde Gestein aus dem Untergrund gewonnen, um den Verlauf mineralisierter Bereiche und die Stabilität des Gesteins besser zu verstehen. CEO Mark Wall sagte, das Unternehmen treibe die technische Entwicklung voran. Während die PFS (Pre-Feasibility Study, Vormachbarkeitsstudie) geprüft und optimiert werde, würden bereits Bohrungen auf Machbarkeitsniveau durchgeführt. Dadurch solle Zeit in der Projektentwicklung gespart werden.