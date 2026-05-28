Seltene Erden: Explorer startet Machbarkeitsbohrungen

Anzeige / Werbung
American Rare Earths teilte mit, bei der Cowboy State Mine in Wyoming ein neues Bohrprogramm gestartet zu haben. Die Arbeiten sollten Daten für die DFS (Definitive Feasibility Study, endgültige Machbarkeitsstudie) liefern. Im Fokus stünden Gesteinsqualität, Minenplanung, Umweltfragen, Wasseruntersuchungen und die spätere Aufbereitung Seltener Erden.
American Rare Earths teilte mit, bei der Cowboy State Mine in Wyoming ein neues Bohrprogramm gestartet zu haben. Die Arbeiten sollten Daten für die DFS (Definitive Feasibility Study, endgültige Machbarkeitsstudie) liefern. Im Fokus stünden Gesteinsqualität, Minenplanung, Umweltfragen, Wasseruntersuchungen und die spätere Aufbereitung Seltener Erden.
Daten für Machbarkeitsstudie
Das Unternehmen erklärte, das Programm umfasse rund 3.050 Meter Kernbohrungen in 19 Bohrlöchern am Red Mountain. Dabei werde Gestein aus dem Untergrund gewonnen, um den Verlauf mineralisierter Bereiche und die Stabilität des Gesteins besser zu verstehen. CEO Mark Wall sagte, das Unternehmen treibe die technische Entwicklung voran. Während die PFS (Pre-Feasibility Study, Vormachbarkeitsstudie) geprüft und optimiert werde, würden bereits Bohrungen auf Machbarkeitsniveau durchgeführt. Dadurch solle Zeit in der Projektentwicklung gespart werden.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)