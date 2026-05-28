Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Nachrichten zum Nahost-Konflikt bestimmen weiterhin das Geschehen an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.Hoffnungen auf ein Friedensabkommen hätten sich bis zuletzt nicht erfüllt und so gehe die Hängepartie in die Verlängerung, zumal es in der Nacht erneut gegenseitige Angriffe zwischen den USA und Iran gegeben habe. Die Ölnotierungen seien wieder gestiegen und die Börsen zeigten sich am Morgen belastet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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