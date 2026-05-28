Frankreich zeigt sich offen, Großbritannien in die geplanten "Made in EU"-Regeln des "Industrial Accelerator Act" der EU einzubeziehen. Diese Haltung bedeutet eine erhebliche Kursänderung seitens Frankreichs, das bisher ein großer Befürworter restriktiver Ursprungsregeln im Industrial Accelerator Act (IAA) war. Der französische Handelsminister erklärte gegenüber der Financial Times, sein Land fordere Brüssel auf, das Problem des Ausschlusses Großbritanniens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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