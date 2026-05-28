Ab kommenden Jahr wird in den Niederlanden das Leasing eines Verbrenners oder Hybridfahrzeugs für Arbeitgeber deutlich teurer. Denn zum 1. Januar 2027 tritt für neue Leasingverträge ein "Verbrenner"-Aufschlag in Kraft. Mit diesem Malus will die Regierung den Umstieg auf Elektrofahrzeuge fördern. Mit dem "Pseudo-eindheffing", auf deutsch: Pseudo-Endbesteuerung, greift die Niederlande beherzt in den Dienstwagensektor ein. Denn durch den neuen Aufschlag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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