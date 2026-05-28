Marvell Technology überrascht mit starken Quartalszahlen und hebt die Jahresziele deutlich an. Der Chip-Spezialist profitiert direkt vom Milliardenappetit der großen Cloud-Konzerne auf KI-Infrastruktur.Marvell Technology hat seine Jahresprognose spürbar nach oben geschraubt und damit die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der Chip-Hersteller aus Santa Clara rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2027 mit einem Umsatz von knapp 11,5 Milliarden US-Dollar - rund 40 Prozent mehr als im Vorjahr und gut eine halbe Milliarde über der bisherigen Zielsetzung. Analyst:innen hatten im Schnitt mit etwa 11 Milliarden gerechnet. Hyperscaler wie Microsoft investieren in diesem Jahr jeweils Hunderte von …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE