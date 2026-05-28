DAX startet schwächer - Nahost-Sorgen belasten Europas Börsen

Der deutsche Aktienmarkt startet am Donnerstag leicht schwächer in den Handel. Der DAX notiert im frühen Geschäft moderat im Minus, auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich etwas leichter. An den US-Märkten zeichnet sich vorbörslich ebenfalls eine verhaltene Tendenz ab. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handelstag mit Abschlägen.
Makroökonomischer Überblick
Makroökonomisch richtet sich der Blick heute klar auf die geopolitische Entwicklung rund um den Iran-Konflikt. Neue US-Angriffe auf iranische Infrastruktur sowie Drohnenabschüsse haben die Sorge vor weiteren Störungen wichtiger Öltransportrouten verstärkt. Die wieder anziehenden Energiepreise erhöhen zugleich den Druck auf die Inflationserwartungen und könnten die geldpolitischen Spielräume der Notenbanken einengen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Im Fokus der Einzelwerte steht Mutares. Die Aktie legt nach der Ankündigung zu, strategische Optionen für den Feuerwehrspezialisten Magirus zu prüfen. Dazu zählen sowohl ein Verkauf als auch ein möglicher Börsengang. Rückenwind erhält die Beteiligungsgesellschaft von starken operativen Fortschritten bei Magirus: Der Auftragseingang erreichte im ersten Quartal ein Rekordniveau, der Auftragsbestand summiert sich inzwischen auf mehr als 880 Millionen Euro.
Gefragt bleibt zudem Delivery Hero. Anleger reagieren positiv darauf, dass Uber seine Beteiligung weiter ausgebaut und sich über verschiedene Instrumente Zugriff auf einen deutlich größeren Stimmrechtsanteil gesichert hat. Zusätzlich sorgt das bereits bestätigte Übernahmeinteresse des US-Konzerns für Fantasie im Markt.
Bei SAP rücken derweil neue Branchensignale aus den USA in den Mittelpunkt. Enttäuschende Umsatzaussichten von Salesforce belasten die Stimmung im Softwaresektor, während starke Zahlen und ein milliardenschwerer Cloud-Deal von Snowflake mit Amazon die Dynamik im KI- und Cloudgeschäft unterstreichen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UN7EM6
|11,77
|24002,704271 Punkte
|21,32
|Open End
|Siemens Energy AG
|Bull
|UN10BY
|72,03
|100,324134 EUR
|2,42
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2Y93
|9,04
|26004,999443 Punkte
|28,01
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2TLS
|6,57
|25756,645425 Punkte
|39,34
|Open End
|DAX
|Bull
|UG4WCV
|51,51
|19990,885096 Punkte
|4,86
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.05.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Goldman Sachs Group Inc.
|Call
|UG7QJF
|6,71
|1050,00 USD
|6,12
|16.12.2026
|PDD Holdings Inc. ADR
|Call
|UG5FFR
|0,58
|100,00 USD
|5,43
|16.12.2026
|BMW AG
|Call
|UN6Z01
|0,87
|82,00 EUR
|4,16
|22.12.2027
|adidas AG
|Call
|UN5Z59
|3,16
|155,00 EUR
|3,50
|16.06.2027
|Tesla, Inc
|Call
|UN1U2Q
|5,84
|400,00 USD
|4,64
|16.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.05.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UN7CLR
|5,85
|24174,068585 Punkte
|25
|Open End
|Nasdaq-100
|Short
|UN7PEE
|1,71
|31972,139762 Punkte
|15
|Open End
|Intel Corp.
|Long
|UN7R7L
|23,21
|81,201485 USD
|3
|Open End
|Nvidia Corp.
|Long
|HD31H2
|6,67
|159,4922 USD
|4
|Open End
|adidas AG
|Long
|HC281K
|5,14
|110,457477 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.05.2026; 10:00 Uhr;
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