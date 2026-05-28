Duisburg/Berlin (ots) -Zum Internationalen Kindertag am 1. Juni erteilt die Kindernothilfe Social-Media-Verboten für bestimmte Altersgruppen eine Absage. Um Kinder und Jugendliche effektiv zu schützen und ihre Rechte zu wahren, müssten vielmehr die Online-Plattformen in die Pflicht genommen werden. "Bei Fouls im Fußball werden ja auch nicht die Gefoulten des Platzes verwiesen", mahnt Kindernothilfe-Vorstand Carsten Montag.Laut UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder und Jugendliche das Recht auf Teilhabe, Information, Meinungsfreiheit und Zugang zu digitalen Diensten. "Ein Verbot würde all diese Rechte beschneiden", warnt Carsten Montag. "Das ist unverhältnismäßig." Zudem könne niemand ausschließen, dass Betroffene auf andere Dienste auswichen und dadurch noch größeren Risiken ausgesetzt seien. "Cybergrooming, Cybermobbing oder extremistische Inhalte sind keine Social-Media-spezifischen Phänomene. Sie gefährden Minderjährige auch in Online Games oder auf Messenger-Diensten."Zielführender sei es, die Online-Konzerne zur Verantwortung zu ziehen. Vorschläge für geeignete Maßnahmen gebe es genug, darunter eine verpflichtende und datensparsame Altersverifikation, ein Verbot manipulativer und suchtfördernder Praktiken wie Autoplay oder Endlos-Scrollen sowie die Einführung verpflichtender und unabhängiger Risiko-Audits für Social-Media-Plattformen. Viele dieser Vorschläge kommen von Kindern und Jugendlichen selbst. Sie fordern mehr Mitspracherecht bei der Umgestaltung der digitalen Sicherheitsarchitektur."Wir brauchen keine Verbote, sondern einen Social-Media-TÜV, der dafür sorgt, dass bestehende Instrumente wie der Digital Services Act der EU konsequent angewendet werden", stellt Carsten Montag klar. Konkrete Handlungsempfehlungen dazu erwartet er von dem für diesen Sommer angekündigten Bericht der unabhängigen Expertenkommission "Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt".Als eine der größten Kinderrechtsorganisationen in Europa unterstützt die Kindernothilfe seit mehr als 65 Jahren weltweit Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen. Die Kindernothilfe ist Mitglied im Bündnis Entwicklung Hilft. Weitere Infos unter kindernothilfe.dePressekontakt:Angelika Böhling, PressesprecherinAngelika.Boehling@kindernothilfe.deTel.: 0203.7789-230Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40844/6283448