© Foto: UnsplashSivers Semiconductors wurde zum neuen KI-Liebling vieler Privatanleger. Doch Bilanzkorrekturen und Insider-Vorwürfe schüren massive Zweifel.Sivers Semiconductors ist innerhalb weniger Monate zu einem der extremsten KI-Börsenhypes Europas geworden - und genau das lockt inzwischen aggressive Leerverkäufer an. Nachdem die Aktie des schwedischen Halbleiterunternehmens in den vergangenen sechs Monaten zeitweise um mehr als 2.100 Prozent explodiert war, mehren sich nun die Zweifel, ob die operative Entwicklung die gigantische Bewertung überhaupt rechtfertigen kann. So verlor die Aktie am Dienstag mehr als 15 Prozent und auch am Donnerstag sind die Vorzeichen rot. Auslöser sind nicht nur …Den vollständigen Artikel lesen
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