Gold fällt auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Der Iran-Krieg treibt die Inflationserwartungen. Damit wächst die Angst vor einem harten Kurs der Fed.Der Goldpreis ist am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten gefallen. Anleger rechnen wegen steigender Inflationsrisiken mit einer strafferen Geldpolitik in den Vereinigten Staaten. Belastet wird Gold vor allem durch den anhaltenden Iran-Krieg. Die weitgehende Sperrung der Straße von Hormus hat die Ölpreise steigen lassen und damit neue Inflationssorgen ausgelöst. Peter Grant von Zaner Metals sagte, der Optimismus rund um eine Entspannung im Nahen Osten schwinde, weil sich der Konflikt weiter hinziehe. Das berichtet Reuters. …Den vollständigen Artikel lesen
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